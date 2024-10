Nauczyciele zarobią 11 tys. złotych? Kluczowy projekt ustawy

Zmiany w Karcie Nauczyciela. Podwyżki dla nauczycieli

W 2021 roku do Sejmu wpłynął obywatelski projekt zmiany Karty Nauczyciela. Do końca poprzedniej kadencji parlamentu tkwił w sejmowej zamrażarce Elżbiety Witek i dopiero w nowej kadencji posłowie zajęli się projektem. Do pierwszego czytania projekt trafił prawie rok temu – 20 listopada, a odbyło się ono 25 stycznia, a teraz pracuje nad nim nadzwyczajna podkomisja do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

Projekt zakłada podwyżki dla nauczycieli, a także o zabezpieczenie ich wynagrodzeń tak, aby mogli liczyć na ich coroczną waloryzację, przez powiązanie średnich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce - pisze "DGP".

W uzasadnieniu, wnioskodawcy podnoszą, że obecny system ustalania kwoty bazowej jest arbitralny i nietransparentny, ponieważ zarówno w treści rozporządzenia płacowego nauczycieli, jak i w treści uzasadnienia ustawy budżetowej nie wskazuje się argumentów na rzecz przyjęcia kwoty bazowej w określonej wysokości. Co więcej, kwota bazowa i stawki wynagrodzenia zasadniczego nie mają powiązania z obiektywnymi kryteriami.

Ile będą zarabiać nauczyciele?

Autorzy projektu chcą, by nauczyciele zarabiali:

* początkujący - 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy,

* mianowani – 125 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy,

*dyplomowani – 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy.

Zmienić się ma też sposób ustalania stawek wynagrodzenia zasadniczego:

* nauczyciel dyplomowany z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym zarabiałby co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy,

* nauczyciel stażysta – 73 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy.

Oznaczałoby to, że w 2024 roku średnio zarabialiby odpowiednio:

* nauczyciel początkujący: 6 475,46 zł brutto,

* nauczyciel mianowany: 8 993,68 zł brutto,

* nauczyciel dyplomowany: 11 152,17 zł brutto.

Obecne zarobki nauczycieli

W roku szkolnym 2024/2025 wynagrodzenia nauczycieli zaczynają się od 4788 zł brutto. Takie wynagrodzenie ustawodawca przewidział dla nauczyciela stażysty z tytułem magistra, ale bez wykształcenia pedagogicznego, a także dla nauczyciela stażysty z tytułem licencjata. Wynagrodzenie dla początkującego nauczyciela to 6353 zł, dla mianowanego - 7453,47 zł, dyplomowanego - 9523,88 zł.

