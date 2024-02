i Autor: SHUTTERSTOCK PayPal

Masowe zwolnienia

Kolejny gigant zwalnia pracowników! Tysiące osób na bruk

Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku karuzela zwolnień nadal będzie się kręcić. Do grona firm dokładających swoją cegiełkę do tego niepokojącego trendu dołączył właśnie PayPal, ogłaszając plany zwolnienia 2,5 tys. pracowników. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BBC, praca stracona zostanie przez blisko co dziesiątego zatrudnionego.