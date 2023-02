Kolejny giganty planuje duże zwolnienia. Nawet kilkaset osób straci pracę!

Zalando planuje redukcję etatów

W liście dwaj założyciele Zalando zwracają się do pracowników ("Liebe Zalandos" - Drodzy Zalandos). Problemy wynikają z tego, że "w ostatnich latach niektóre obszary naszej firmy rozrosły się zbyt mocno. Jest to bardzo trudny, ale konieczny krok, aby jak najlepiej wykorzystać wyzwania i szanse, które przyniesie nam przyszłość" - czytamy w liście. Już w sierpniu spółka wskazywała, że w przyszłości będzie prawdopodobnie "trochę bardziej defensywna". Wówczas jednak mówiono jedynie o zamrożeniu zatrudnienia, a nie o redukcji personelu - pisze "Spiegel". Nie jest jeszcze jasne, jak dokładnie będą przebiegać redukcje etatów. Zalando zostało założone w 2008 roku przez Davida Schneidera i Roberta Gentza.

To nie jedyna olbrzymia firma, która zwalnia pracowników. Jak podaje agencja Bloomberg Sundat Pichai p.o. dyrektora generalnego Google przekazał wiadomość do pracowników, że firma planuje redukcję 12 tys. etatów. Do 30 września korporacja zatrudniała 186 799 osób, więc zwolnienia dotkną aż 6,4 proc. zatrudnionych. Firma ma dokonać "rygorystycznego przeglądu", który zadecyduje o tym, w których działach dojdzie do zwolnień. Zwolnienia w Google'u nie są zaskoczeniem, branża technologiczna spodziewa się kryzysu i tnie zatrudnienie, czego przykładami są Microsoft, czy Meta (Facebook i Instagram). Firma Marka Zuckerberga zwolni nawet 13 proc. pracowników, czyli ok. 11 tys. osób. Podobną liczbę ma zwolnić Microsoft.

Sonda Chodzisz na zakupy z listą? Tak, zawsze Najczęściej tak Nie