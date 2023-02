Masowe zwolnienia u kolejnego giganta. Gdzie tym razem muszą się obawiać o pracę?

Złoty traci wobec euro. Co się dzieje z polską walutą?

Jak informuje BBC, "Bob Iger dyrektor generalny Disneya zapowiedział, że likwiduje 7 tys. miejsc pracy w ramach poważnego wstrząsu giganta rozrywki". Stanowią oni aż 3,6 proc. pracowników korporacji na całym świecie.

Decyzja dyrektora generalnego jest podyktowana planem zakładającym ograniczenie kosztów działalności firmy o 5,5 mld dolarów i uczynienia usługi przesyłania strumieniowego Disney + rentowną - przytacza portal money.pl. Bob Iger podjął decyzję o cięciach równolegle z publikacją wyników finansowych firmy za ostatni kwartał 2022 roku. "Liczby pokazały wzrost dochodów firmy, ale również spadek liczby subskrybentów Disney+ od czasu uruchomienia usługi w 2019 roku" - informuje BBC.

Jak przytacza portal money.pl, w tym okresie przychody Disneya wzrosły o 8 proc. do 23,5 mld dolarów a dochód netto o 11 proc. do 1,3 mld dolarów. Równocześnie w ciągu kwartału liczba abonentów Disney+ spadła o około 2,4 mln do 161,8 mln.

Reorganizacja w strukturach firmy. Dyrektor zdradził priorytety

"Priorytetem pozostanie usługa przesyłania strumieniowego" - zapowiedział dyrektor generalny Bob Iger. Plan zakłada restrukturyzację w trzech segmentach:

jednostka rozrywkowa (film, telewizja, streaming)

jednostka ESPN (sport)

parki rozrywki Disney (doświadczenia i produkty)

"Ta reorganizacja zaowocuje bardziej opłacalnym, skoordynowanym podejściem do naszych operacji" - podkreślił Bob Iger podczas telekonferencji. Po ogłoszeniu decyzji o zwolnieniach akcje Disneya wzrosły o 5 proc. w przedłużonym obrocie.

