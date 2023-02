Nie 500 plus, tylko 700 plus. Będzie waloryzacja świadczenia?

W każdym bankomacie, zanim wypłacimy gotówkę - na ekranie pojawi się komunikat z proponowanymi kwotami do wypłaty. W bankomatach Euronet zazwyczaj zaczynają się one od 10 złotych. Istnieje również możliwość wpisania kwoty samodzielnie.

Euronet a zagraniczne karty. Kwoty wypłaty od 1000 zł w górę!

Okazuje się, że sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku posiadania karty zagranicznej. Jak zauważył jeden z użytkowników TikToka, po wprowadzeniu karty do bankomatu na ekranie nie pojawiają się standardowe kwoty od 10 zł - kwoty proponowane do wypłacenia mieszczą się w przedziale od 1000 do 3000 zł!

Nieprzyjemna pułapka dla obcokrajowców

Jak podkreśla portal pkb24.pl "dla obcokrajowców, nie znających realnej wartości polskiej waluty, może być to nieprzyjemna pułapka - zwłaszcza, że opłata za skorzystanie bankomatu Euronet jest proporcjonalna do kwoty wypłaconej z zagranicznego konta".

