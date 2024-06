Kolejny kochany przez Polaków kraj przyjmie euro. Jest oficjalna data

Kiedy euro w Bułgarii?

Przyjęcie europejskiej waluty w 2024 roku było niemożliwe ze względu na brak spełnienia wielu istotnych wymagań niezbędnych do uzyskania członkostwa w strefie euro. Bułgarskie władze obarczają za to odpowiedzialnością tymczasowy rząd, który został mianowany przez prezydenta Rumena Radewa i sprawował władzę na początku 2023 roku. Konieczne były znaczące zmiany w prawodawstwie, które - jak poinformował w lutym bieżącego roku bułgarski minister finansów Asen Wasilew - zostały już wdrożone. Jeszcze na początku tego roku informowano, że ostatnią przeszkodą na drodze do strefy euro jest kryterium inflacyjne. Zgodnie z prognozami EBC i KE miało ono zostać spełnione jeszcze w 2024 roku, co gwarantowałoby członkostwo w 2025 roku. Kiedy dokładnie? Brane pod uwagę były dwie daty wprowadzenia euro jako oficjalnej waluty w Bułgarii - 1 stycznia lub 1 lipca 2025 roku. Wszystko miało zależeć od poziomu inflacji.

Jak jednak poinformował na wtorkowej konferencji prezes Bułgarskiego Banku Narodowego Dimitar Radew, mimo uwzględnienia daty 1 stycznia 2025 roku jaką oficjalnej w rządowym planie, wskazany termin jest nierealny. Z jego wypowiedzi wynika, że - choć bułgarski sektor bankowy i bank centralny będą gotowe z końcem 2024 roku - wciąż nie zostały wdrożone wszystkie niezbędne działania ustawodawcze na szczeblu centralnym i samorządowym. Nie pomaga fakt, że w czerwcu odbędą się kolejne (szóste od 2021 roku) przedterminowe wybory parlamentarne.

Teoretycznie aktualnym pozostaje termin 1 lipca 2025 roku, ale, jak informuje portal fakti.bg, Levon Hampartzoumian, wieloletni prezes bułgarskiego UniCredit Bulbanku i obecny przewodniczący Bułgarskiego Forum Liderów Biznesu (BBLF, Bulgarian Business Leaders Forum), ocenia prawdopodobieństwo jego realizacji jako bardzo małe, bo "nikt nigdy nie wszedł do strefy euro w połowie roku". Ekonomista ma nadzieję, że Bułgaria znajdzie się w strefie euro 1 stycznia 2026 roku.

Sofia bierze pod uwagę różne scenariusze

Zasadniczo wszystkie kraje Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) zobowiązały się do przyjęcia euro w przyszłości. Ostatnim krajem, który dołączył do wspólnej strefy walutowej, jest Chorwacja, która dokonała tego kroku 1 stycznia 2023 roku. Bułgaria długo wydawała się kandydatem na dołączenie do strefy euro wraz z Chorwacją, ale ostatecznie tego nie zrealizowała.

Dodatkowo, w ostatnich miesiącach Bułgaria prowadziła rozmowy z Komisją Europejską w sprawie możliwości korzystania z euro w oficjalnym obiegu na terenie kraju jeszcze przed oficjalnym przyjęciem tej waluty do strefy euro.

