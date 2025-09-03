Kolejny krok w przyszłość. PKP Intercity zamawia 42 piętrowe pociągi

PKP Intercity ogłosiło wybór oferty Alstom Polska na dostawę 42 nowoczesnych piętrowych pociągów. Kontrakt wart 4,1 mld zł obejmuje również wieloletnie utrzymanie, a pojazdy będą mogły osiągać prędkość 200 km/h, zapewniając pasażerom szybkie i komfortowe podróże.

  • PKP Intercity kupi 42 dwupoziomowe pociągi od Alstom Polska za 4,1 mld zł, co jest jednym z największych zamówień w historii polskiej kolei.
  •  Oferta Alstomu okazała się tańsza o blisko 400 mln zł niż propozycja Stadlera, co przesądziło o wyborze dostawcy.
  •  Nowe piętrowe składy rozwiną prędkość do 200 km/h, skracając czas przejazdu i zapewniając wysoki standard podróży.
  •  Kontrakt zawiera opcję zakupu kolejnych 30 pociągów, co może jeszcze bardziej unowocześnić flotę PKP Intercity.

Rekordowy kontrakt PKP Intercity

Największy polski przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity – zakończył postępowanie przetargowe na zakup dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka zdecydowała się na wybór oferty przedstawionej przez Alstom Polska, która wyceniła dostawę 42 pociągów na 4,1 mld zł, a ich 30-letnie utrzymanie na blisko 2,8 mld zł.

Do rywalizacji o kontrakt stanęły dwie firmy – Alstom Polska, dysponujący zakładem w Chorzowie, oraz Stadler Polska, którego fabryka mieści się w Siedlcach. Stadler zaproponował cenę 4 mld zł za tabor i 3,3 mld zł za obsługę techniczną. Ostatecznie oferta Alstomu okazała się tańsza o prawie 400 mln zł, co przesądziło o decyzji przewoźnika.

Szybkie i komfortowe podróże

Nowe piętrowe składy będą mogły rozwijać prędkość do 200 km/h, co pozwoli znacznie skrócić czas przejazdu na najważniejszych trasach kolejowych w Polsce.

Piętrowe pociągi PKP Intercity mają obsługiwać najpopularniejsze krajowe trasy, m.in. z Warszawy do Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Łodzi czy Białegostoku. Każdy skład pomieści co najmniej 480 pasażerów i będzie wyposażony w nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzacja, WiFi, gniazdka, strefy ciszy, przestrzeń dla dzieci, miejsca na rowery i duży bagaż oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Znaczenie inwestycji dla polskiej kolei

Kontrakt z Alstom Polska jest jednym z największych w historii polskiej kolei. Wybór nowoczesnych dwupoziomowych składów wpisuje się w strategię modernizacji taboru PKP Intercity i dostosowania go do oczekiwań rosnącej liczby podróżnych. W ogłoszonym postępowaniu przewidziano także opcję zamówienia kolejnych 30 pociągów, co daje szansę na dalszy rozwój i unowocześnianie floty. Dzięki temu inwestycja może jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność kolei jako środka transportu dalekobieżnego.

Polecany artykuł:

Otwarcie CPK w 2032 roku zagrożone! Szokujące raport NIK o nieprawidłowościach …
