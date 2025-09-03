NIK negatywnie oceniła przygotowania do budowy CPK, wskazując na nieprawidłowe sprawowanie nadzoru i nierzetelne planowanie

Spółka CPK zrealizowała jedynie 4 z 6 zaplanowanych zadań, a kluczowa decyzja lokalizacyjna została wydana z 15-miesięcznym opóźnieniem

Polskie Porty Lotnicze bezpodstawnie zrezygnowały z rozwoju Chopina i Modlina, inwestując ponad 738 mln zł w ekonomicznie nieuzasadnione lotnisko w Radomiu

Wydatki na część lotniskową CPK wyniosły zaledwie 1,3 mld zł z planowanych 7,7 mld zł, co potwierdza znaczące opóźnienia w realizacji projektu

Raport NIK ujawnił systemowe błędy w zarządzaniu projektem CPK

Najwyższa Izba Kontroli nie pozostawiła suchej nitki na dotychczasowej realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kontrola obejmująca lata 2021-2023 wykazała, że przygotowania do budowy największej polskiej inwestycji infrastrukturalnej nie przebiegały prawidłowo.

Według ustaleń NIK, pełnomocnik rządu ds. CPK nierzetelnie sprawował nadzór nad inwestycją. Co gorsza, definiował skalę i harmonogram projektu w oparciu o nieaktualne i nierealistyczne dane. Spółka CPK z kolei z opóźnieniem przygotowywała kluczowe dokumenty i nierzetelnie planowała wydatki na realizację przedsięwzięcia.

CPK w 2032 roku - realna perspektywa czy mrzonka?

Raport NIK stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe zapewnienia władz o otwarciu CPK w 2032 roku. Izba wprost stwierdza, że projekt pozostaje obarczony licznymi ryzykami i nie ma gwarancji oddania portu do użytku w planowanym terminie.

Szczególnie niepokojące są dane dotyczące realizacji kluczowych zadań. Do końca 2023 roku spółka CPK zrealizowała jedynie 4 z 6 zadań przewidzianych w programie. Najważniejsza decyzja lokalizacyjna, bez której niemożliwe jest rozpoczęcie budowy, została wydana dopiero w styczniu 2025 roku - z 15-miesięcznym opóźnieniem względem pierwotnych planów.

Kontrowersyjne decyzje PPL kosztowały setki milionów złotych

Jednym z najbardziej szokujących ustaleń raportu NIK są działania Państwowych Portów Lotniczych SA. Kontrola wykazała, że PPL bezpodstawnie odstąpiły od rozwoju strategicznych lotnisk - Chopina i w Modlinie, kierując środki na budowę ekonomicznie nieuzasadnionego portu w Radomiu.

Ta decyzja przyniosła katastrofalne skutki finansowe. PPL wydatkowały ponad 738 mln zł na lotnisko w Radomiu, które już w latach 2023-2024 przyniosło 67,5 mln zł strat. W efekcie nie zwiększono przepustowości portów warszawskich, co przełożyło się na utracone przychody dla całego sektora lotniczego.

Koszty CPK przekroczą 131 mld zł - czy to jeszcze realne?

Według aktualnych szacunków, koszt realizacji CPK do 2032 roku wyniesie 131,7 mld zł. Jednak w świetle ustaleń NIK, te prognozy mogą okazać się zbyt optymistyczne. Wydatki na część lotniskową programu wyniosły dotychczas zaledwie 1,3 mld zł z planowanych 7,7 mld zł, co świadczy o znaczących opóźnieniach w realizacji.

Dokumenty wdrożeniowe były przygotowywane z wielomiesięcznym opóźnieniem, co dodatkowo komplikuje harmonogram całej inwestycji. Eksperci ostrzegają, że przy obecnym tempie realizacji, koszty projektu mogą znacznie wzrosnąć, a termin oddania do użytku - ulec przesunięciu.

NIK wymaga natychmiastowych działań naprawczych

Wnioski pokontrolne NIK nie pozostawiają złudzeń co do konieczności podjęcia zdecydowanych działań naprawczych. Izba skierowała swoje rekomendacje do pełnomocnika rządu ds. CPK, zarządu spółki CPK oraz zarządu PPL.

Najwyższa Izba Kontroli wzywa do:

wzmocnienia nadzoru nad realizacją projektu

urealnienia harmonogramów i budżetu inwestycji

podjęcia natychmiastowych działań naprawczych

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a rok później zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości: Warszawa - CPK - Łódź. Pytanie brzmi - czy po ujawnionych nieprawidłowościach ten harmonogram jest jeszcze do utrzymania?

