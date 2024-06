Wyższe czternastki. Minister Domański wyjaśnia czy to możliwe

DESA Unicum już po raz kolejny zaprasza na wyjątkową wystawę poświęconą Kolorowi Roku Pantone. Tegoroczna edycja, zatytułowana „Peach Fuzz”, prezentuje wyselekcjonowane dzieła sztuki współczesnej autorstwa takich artystów jak Rafał Bujnowski, Jan Dobkowski, Edward Dwurnik, Piotr Uklański czy Ewa Kuryluk. Obok nich zobaczyć będzie można również obiekty sztuki użytkowej: szkło, ceramikę i meble. Wszystkie te prace łączy ciepły, różowo-pomarańczowy kolor, którego celem jest wprowadzenie do naszych wnętrz przytulności i poczucia komfortu.

Wystawa w DESA Unicum to doskonała okazja, aby odkryć potencjał Peach Fuzz i zainspirować się do stworzenia własnej, harmonijnej przestrzeni.

Bez wątpienia fotel i puf „Togo” (estymowane na 10 000 - 15 000 zł) zaprojektowane przez francuskiego twórcę Michaela Ducaroya poprawią nasze samopoczucie swoją miękkością i lekkością. Oba te meble można łatwo przenieść do dowolnego miejsca w domu, a ich tapicerka w odcieniach różu i pomarańczy wprowadzi do wnętrza radosny akcent. Na uwagę zasługuje również debiutujący na tej aukcji wazon „Freedom for Animals” (estymowany na 5 000 - 8 000 zł) autorstwa Aleksandry Kujawskiej. Ten wyjątkowy projekt, wykonany ze szkła w rozalinowym odcieniu, wyróżnia się charakterystyczną, ekspresyjną grzywą.

Posłuchaj: Dzieło sztuki jak dobro inwestycyjne - wywiad z Małgorzatą Nitner - Dyrektor Depertamentu Sprzedaży DESA Unicum, Porachunki Osobiste, Muzo FM, 6.04.2024.

W katalogu znalazła się też kolekcja prac siedmiu młodych artystów ze Stowarzyszenia Nów Nowe Rzemiosło, wykonanych specjalnie pod temat Peach Fuzz. Istotnym aspektem tej wystawy jest połączenie wielu dziedzin: w ofercie znajdziemy przystępne cenowo plakaty Waldemara Świerzego, grafiki Edwarda Dwurnika, Tadeusza Łapińskiego czy Leszka Rózgi – rzeźby, a także prace na papierze oraz prace na płótnie.

Z ważnych realizacji warto zwrócić uwagę na pracę Rafała Bujnowskiego, która składa się z 10 elementów, oraz Piotra Uklańskiego – wykonaną z różnokolorowych wiórków ołówkowych. Jego dzieła mówią o spontanicznej radości z piękna, jak i o poczuciu winy, które pojawia się w trakcie jej doświadczania. Uklański znajduje piękno w rzeczach banalnych i dobrze znanych, w miejscach zapomnianych lub tam, gdzie pojawia się zupełnie nieoczekiwanie, angażując publiczność w sytuacje wykreowane w celu wytworzenia „dobrego" nastroju, co wywołuje uczucie nostalgii i sentymentu.

Wystawę można oglądać w siedzibie DESA Unicum do dnia 12.06.

Aukcja online „Kolor Roku 2024” w DESA Unicum zakończy się 12 czerwca o godzinie 16. Pełna oferta obiektów dostępna jest pod linkiem.

