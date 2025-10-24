Ministerstwo Finansów zapowiada zaostrzenie kontroli i poprawę ściągalności podatków w 2026 roku, by zmniejszyć deficyt budżetowy i uniknąć kar UE.

Nowe kontrole skarbowe 2026: Jak fiskus chce odzyskać miliardy?

Rząd staje przed poważnym wyzwaniem po tym, jak w lipcu 2024 roku Komisja Europejska objęła Polskę procedurą nadmiernego deficytu. Aby uniknąć potencjalnych kar, Ministerstwo Finansów przygotowało dokument naprawczy, do którego dotarł "Fakt". Jego kluczowym założeniem jest poprawa ściągalności należności podatkowych. Fiskus ma działać skuteczniej dzięki wdrożeniu nowego systemu informatycznego JSP Egzekucja, który zoptymalizuje procesy egzekucyjne w Krajowej Administracji Skarbowej.

To jednak nie wszystko. Plan zakłada również wzmocnienie kadrowe aparatu skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje utworzenie 60 dodatkowych etatów w urzędach skarbowych w największych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk i Poznań, co ma przynieść budżetowi dodatkowe 1,4 mld zł. To jasny sygnał, że rząd zamierza zintensyfikować działania i odzyskać pieniądze, które do tej pory omijały kasę państwa.

Budowlanka i branża beauty. Kogo fiskus weźmie na celownik?

Ministerialny dokument precyzyjnie wskazuje, gdzie urzędnicy będą szukać nieprawidłowości. Głównym celem stanie się walka z szarą strefą, czyli zjawiskiem zatrudniania pracowników bez umów. Zgodnie z planem, w 2026 roku na celowniku fiskusa znajdzie się przede wszystkim branża budowlana, a resort zakłada zmniejszenie liczby osób zatrudnionych "na czarno" o 30 proc., co ma przynieść budżetowi aż 1 mld 175 mln zł.

Wzmożone mają być także kontrole w terenie, podczas których urzędnicy wcielą się w rolę tajemniczych klientów. Ich zadaniem będzie sprawdzenie, czy przedsiębiorcy rzetelnie rejestrują sprzedaż na kasach fiskalnych i wydają paragony. Jak podaje "Fakt", takich niezapowiedzianych wizyt mogą spodziewać się przede wszystkim firmy z branży beauty, sklepy sprzedające sprzęt RTV i AGD oraz przedsiębiorcy zajmujący się wywozem nieczystości płynnych.

Podwyżki podatków od 2026 roku. Co zdrożeje?

Plan naprawczy to nie tylko wzmożone kontrole, ale także konkretne zmiany w systemie podatkowym. Jedną z najdotkliwszych propozycji jest czasowe podniesienie podatku CIT dla banków. W 2026 roku stawka ma skoczyć z obecnych 19 proc. do aż 30 proc. W kolejnych latach ma być stopniowo obniżana.

Rząd planuje także podwyżki podatków obejmujące wzrost akcyzy na alkohol, wyższy podatek od wygranych oraz waloryzację opłaty cukrowej. Dodatkowe wpływy mają zapewnić również rozszerzenie systemu e-toll oraz uszczelnienie poboru VAT, w czym ma pomóc obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF). Wszystkie te działania mają jeden cel: załatanie dziury budżetowej i ustabilizowanie finansów publicznych zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej.

