Komisja odrzuciła projekt o systemie kaucyjnym. Co teraz z ustawą

System kaucyjny w Polsce

Co z systemem kaucyjnym w Polsce? Coraz więcej jest głosów sprzeciwu wobec niego. Jak podaje businessinsider.com.pl Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego odrzuciła projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Przypomnijmy, na czym ten system miałby polegać i kiedy wejść w życie. Projekt zakładał wprowadzenie systemu kaucyjnego na butelki PET i puszki od przyszłego roku, zaś na butelki zwrotne od 2026 r. Jednak samorządy obawiają się wzrostu opłat śmieciowych związanych z ustawą. Samorządy wyliczyły, że wejście w życie ustawy w aktualnej jej formie podniosłoby opłaty związane ze zbieraniem śmieci od 10 do nawet 20 proc.

Choć ustawa teoretycznie ma obniżyć koszty gmin, bo sprawi, że nie będzie kar unijnych za niespełnianie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych, to podniesie wysokość opłat dla mieszkańców poszczególnych gmin. A w interesie samorządowców jest dbanie o kasę samorządów, ale i o jakość życia mieszkańców. Samorządowcy zwracają uwagę na to, że cała niezwrócona kaucja wróci do operatora systemu kaucyjnego. A gminom nikt nie zwróci kosztów związanych z usługą transportu i zagospodarowania.

Choć rząd zapewnia, że po wejściu w życie nowych przepisów zmniejszą się koszty odbioru transportu, bo będzie odpadów mniej. To według samorządowców tak nie będzie, bo gminy nie zmniejszą liczby transportów, gdyż umowy są zawierane na kilka lat.

Ministerstwo klimatu i środowiska poważnie podchodzi do opinii KWRiS.

Model rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) przedstawimy 18 września na posiedzeniu zespołu doradczego ds. gospodarki odpadami — zapowiedziała w mediach wiceminister Anita Sowińska.

