Komisje finansów publicznych oraz gospodarki i rozwoju za projektem ustawy o KUKE

Podczas dyskusji zadano wiele pytań dotyczących m.in. poziomu ryzyka transakcji, które ma ubezpieczać Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), szczegółów dotyczących wynagrodzenia Korporacji za prowadzenie ubezpieczeń, a także o to, jak będzie wyglądało rozszerzenie działalności KUKE o ubezpieczenia transformacji energetycznej. Janusz Cichoń (KO) zapytał m.in, o to czy KUKE stanie się "czymś w rodzaju banku rozwojowego", i czy "nowelizacja przepisów nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej"?

Odpowiadając na pytania, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapewnił, że nie ma obaw, jeśli chodzi o niezgodność projektowanych przepisów z przepisami KE, natomiast notyfikacji mogą wymagać niektóre produkty wprowadzane ustawą. Zaznaczył, że nowelizacja nie zwiększa ryzyka finansowego Skarbu Państwa, natomiast umożliwi polskim przedsiębiorcom uczestnictwo w odbudowie Ukrainy.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz wskazała, że po wejściu w życie przepisów KUKE będzie pierwszą korporacją w Europie, ubezpieczającą transakcje na Ukrainie. Najwięcej emocji wśród posłów wzbudziła poprawka zgłoszona przez posła PiS Adama Gawędę, polegająca na dopisaniu do projektu ustawy o KUKE artykułu zwiększającego kontrolę antykoncentracyjną w sieciach aptek. Poseł Dariusz Rosatii nazwał poprawkę "wrzutką", wskazując, że Koalicja Obywatelska nie poprze ustawy.

Projekt nowelizacji ustawy m.in. rozszerza katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i umożliwia większej liczbie firm korzystanie z jej usług. Na wsparcie będą mogły liczyć m.in. podmioty publiczne i prywatne, które zawierają kontrakty lub dokonują inwestycji dotyczących transformacji energetycznej w Polsce.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, KUKE będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę o ubezpieczenia zwrotu zaliczki, która została zapłacona przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o tzw. ryzyku nierynkowym. Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być objęte - na równi z firmami polskimi - również polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Ma się to przyczynić do "zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zagranicznych tych podmiotów i tym samym wpłynie na ich rozwój". Oceniono, że proponowane rozwiązanie umożliwi tworzenie w Polsce nowych miejsc pracy "i finalnie zwiększy przychody do budżetu państwa m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne".

Projekt nowelizacji zakłada też, że KUKE będzie mogła ubezpieczać firmy działające w Ukrainie. KUKE dotychczas nie mogła ubezpieczać firm, które podejmowały działalność w tym kraju ze względu na analizę ryzyka; przepisy, które trafiły do izby niższej zakładają obniżenie poziom ryzyka z uwagi na ważny interes państwowy.

KUKE będzie mogła ubezpieczać także zagraniczne firmy pod warunkiem „local contentu”, czyli zamówienia części usług bądź towarów w polskich firmach. Jednym z elementów projektu jest możliwość reasekuracji ubezpieczeniowej inwestycji w zakresie transformacji energetycznej, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym część zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.