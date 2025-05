Województwa wspierają ekologiczne rozwiązania

Wiele województw w Polsce uruchomiło programy dofinansowania dla mieszkańców, którzy chcą podłączyć swoje domy do sieci kanalizacyjnej lub zbudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jak informuje portal Interia, zainteresowanie jest tak duże, że środki potrafią wyczerpać się w ciągu zaledwie kilku dni od ogłoszenia naboru. Pule środków w programach, prowadzonych zazwyczaj przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), wynoszą około 4 mln zł w skali całego kraju. To szansa dla wielu gospodarstw domowych na unowocześnienie infrastruktury i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Interia podkreśla, że: "Programy skierowane są głównie do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub gdzie taka inwestycja nie jest planowana w najbliższych latach". Oznacza to, że jeśli mieszkasz na obszarze, gdzie budowa kanalizacji jest nierealna lub odległa w czasie, masz realną szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na budowę własnej, ekologicznej oczyszczalni.

Ile można zyskać?

Wysokość dofinansowania zależy od regionu i konkretnego programu. Mieszkańcy mogą liczyć na dopłaty w wysokości nawet 8-12 tys. zł, ale maksymalnie do 50-75 proc. wartości inwestycji. To znaczące wsparcie, które może znacznie obniżyć koszty związane z budową lub podłączeniem do kanalizacji.

Warto śledzić ogłoszenia WFOŚiGW w swoim województwie, aby nie przegapić terminu naboru wniosków. Pamiętaj, że liczy się kolejność zgłoszeń, a środki rozchodzą się błyskawicznie!

Doskonałym przykładem ogromnego zainteresowania programami dofinansowania jest sytuacja z województwa śląskiego. Jak informuje Interia, nabór wniosków został ogłoszony 19 maja, a pieniądze zostały rozdzielone między chętnych wnioskodawców w ciągu zaledwie kilku dni. To pokazuje, jak ważne jest szybkie reagowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Kontrole szamb i kary

Warto pamiętać, że posiadanie nieszczelnego szamba wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Przepisy, które weszły w życie w sierpniu 2022 r., nakładają na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji szamb i kontrolowania ich legalności. Nieszczelne zbiorniki stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, ponieważ nieczystości mogą przedostawać się do gruntu, zanieczyszczając glebę i wody gruntowe. Ponadto, niektóre gospodarstwa domowe unikają korzystania z usług firm zajmujących się wywozem nieczystości, co dodatkowo pogarsza sytuację.

Według szacunków, w całej Polsce przeprowadzono już ponad 600 tys. kontroli gospodarstw domowych pod kątem posiadania i legalnego użytkowania szamb. Osoby, które nie przestrzegają przepisów, są karane mandatami.

Przykładem jest działalność Biura Związku Celowego Gmin MG-6 z Gorzowa Wielkopolskiego, które w 2023 r. skontrolowało około 1000 posesji. W aż 696 przypadkach urzędnicy powiadomili policję o nieprawidłowościach.

Za utrudnianie przeprowadzenia kontroli szamba, na przykład poprzez nieokazanie rachunków za wywóz nieczystości, można otrzymać mandat w wysokości 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu, kara może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.