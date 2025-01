Nowe zasady naliczania cen za wodę i ścieki. Kto zapłaci więcej

Ponad 4183 zł co miesiąc bez względu na dochód. Pieniądze już od marca

Opłaty za wodę i ścieki

Projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy wprowadza spore zmiany w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Nowe regulację przywracają obowiązujący do 2018 roku model zatwierdzania taryf za wodę i ścieki przez gminy. Wprowadzają także progresywne taryfy za wodę. Jej cena rosłaby wraz ze zużyciem. Teraz nowe regulacje trafiły do konsultacji.

Na podstawie nowej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie mogło składać wniosek taryfowy za każdym razem, gdy udokumentuje zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie musiał dokonać analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej. Wnioski z przeprowadzonej analizy zostaną ujęte w rekomendacji wójta (burmistrza, prezydenta) dla rady gminy.

Taryfy dla gospodarstw domowych

To nie koniec zmian. Nowa ustawa przewiduje przypisanie radzie gminy uprawnień do wprowadzenia na terenie gminy progresywnych taryf dla gospodarstw domowych. Jednak nie byłyby one obowiązkowe.

W ustawie zakłada się także pozostawienie PGW Wody Polskie kompetencji do ingerencji w proces zatwierdzania taryf, ale jedynie w kilku sytuacjach. Obligatoryjnie, jeśli zmiany o ponad 15 proc. planowanej taryfy względem poprzednio obowiązujących średnich taryf z okresu 3 lat dla danego przedsiębiorstwa (wniosek o zatwierdzenie taryfy będzie ostatecznie zatwierdzany przez radę gminy). Fakultatywnie (uzyskiwanie opinii) w przypadku zakładanych zmian w niższej wysokości niż 15 proc. względem poprzednio obowiązujących średnich taryf z okresu 3 lat, rada gminy będzie mogła wystąpić o uzgodnienie taryfy do organuregulacyjnego w określonym terminie od dnia wpływu wniosku o zatwierdzenie taryfy.