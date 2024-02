Komornik nie może zabrać całej wypłaty. Jaka kwota wolna?

Ważny podatek do zmiany? To jedna z najważniejszych obietnic Tuska

Osoba, która „ma komornika” może mieć pokusę pracy na czarno lub z przekazaniem większości pensji „pod stołem” żeby komornik nic nie mógł zabrać. Podjęcia takich kroków można jednak uniknąć – kwota wolna od zajęcia komorniczego to 75% wynagrodzenia minimalnego.

Jaka kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024

Wynagrodzenie minimalne jest aktualizowane dwa razy w roku. Z tego powodu zmienia się również kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego to 3181,50 zł.

Od 1 lipca 2024 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wzrasta do 3225 zł.

W przypadku dłużników płacących alimenty, obowiązują inne limity kwoty wolnej. Komornik może zabrać 60% wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia komorniczego dla płacących alimenty to 40% wynagrodzenia.

Czego nie może zająć komornik?

Całkowicie wolne od zajęcia komorniczego jest m. in. świadczenie 500 plus (obecnie 800 plus) oraz świadczenia z pomocy społecznej. Komornik nie może też zająć niezbędnego wyposażenia domu (pralka, lodówka).

Pieniądze to nie wszystko - Marian Banaś