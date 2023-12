i Autor: Shutterstock; Virginia Mayo/AP

Pensje Polaków

Tusk przebije Morawieckiego? Płaca minimalna 2024 jeszcze wyższa!

Realizacja obietnicy wyborczej Donalda Tuska o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł spowoduje, że wynagrodzenia do 6 tys. zł brutto nie będą obciążone podatkiem PIT. Zmiana ta miałaby wpływ na 2,5 mln obywateli otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Jakie konsekwencje to będzie miało dla ich pensji?