Biznes

Komu ZUS odda pieniądze ze składki zdrowotnej? Kończą się wypłaty

Jak podaje rynekzdrowia.pl, "prawie 1,36 mld zł ZUS już przelał na konta przedsiębiorców. Kolejne przelewy są w trakcie. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej do 1 sierpnia 2024 roku. To zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), powinni otrzymać pieniądze na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r.". Jeśli ZUS nie zdąży w terminie 30 dni zrobić przelewu, płatnik otrzyma przelew z odsetkami.