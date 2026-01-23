Od 1 stycznia 2026 r. "licznik" Małego ZUS Plus został zresetowany, co pozwala przedsiębiorcom na rozpoczęcie nowego, 36-miesięcznego okresu ulgi, niezależnie od wcześniejszego korzystania.

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy spełniający warunki, o ile ich roczny przychód nie przekroczył 120 tys. zł.

Kluczowe jest zgłoszenie do ulgi do 31 stycznia 2026 r. dla osób, które nie korzystały z niej w grudniu 2025 r., aby móc płacić niższe składki od początku roku.

Niższe składki w Małym ZUS Plus mogą skutkować mniejszymi świadczeniami w przyszłości, ponieważ podstawa wymiaru składek jest niższa.

Mały ZUS plus 2026: reset licznika i nowy okres ulgi

Od 1 stycznia 2026 r. przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność mogą korzystać z ulgi mały ZUS plus według zmienionych zasad. Kluczowa zmiana dotyczy sposobu liczenia czasu korzystania z preferencji – ZUS podkreśla, że przepisy w praktyce „wyzerowały” wcześniejszy limit, dzięki czemu wielu płatnikom otwiera się nowy okres ulgi. To znaczy, że dla każdego przedsiębiorcy, który spełnia warunki do ulgi, 1 stycznia 2026 r. otworzył się jej nowy 36-miesięczny okres.

Dotyczy to osób, które nigdy nie korzystały z małego ZUS plus, zakończyły ulgę przed 2026 r. (np. w maju 2025 r.) albo są w trakcie opłacania obniżonych składek.

Niższe składki ZUS: 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie

Ulga pozwala opłacać niższe składki przez 36 miesięcy w ramach każdego 60-miesięcznego okresu prowadzenia działalności. Do limitu wliczany jest każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca korzystał z ulgi lub prowadził firmę choćby przez jeden dzień.

Na przykład – jak podał ZUS – płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy. Oczywiście musi spełniać pozostałe ustawowe warunki, w których nie ma zmian.

Zgłoszenie do małego ZUS plus: termin do końca stycznia 2026

Jeśli przedsiębiorca nie korzystał z ulgi w grudniu, a chce płacić niższe składki od początku roku, musi zgłosić się najpóźniej do 31 stycznia 2026 r. W tym celu powinien wyrejestrować się z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem małego ZUS plus zaczynającym się od 0590 albo 0592. Osoby, które miały ulgę do końca 2025 r. i nadal spełniają warunki, nie składają nowego zgłoszenia.

Limit 120 tys. zł i wysokość składek

Z ulgi mogą korzystać firmy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł (przy krótszej działalności limit liczy się proporcjonalnie, minimum 60 dni). Składki zależą od dochodu, ale nie obejmują składki zdrowotnej. Jak podaje ZUS, oznacza to, że w 2025 r. podstawa wymiaru składek mieści się w przedziale od 1441,80 zł do 5652 zł.

ZUS przypomina też, że niższe składki mogą przełożyć się na mniejsze przyszłe świadczenia, w tym zasiłki oraz emeryturę.

PTNW Balcerowicz