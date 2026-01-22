ZUS wysyła ponad 10,5 mln deklaracji podatkowych PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 dla emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców, które będą dostępne online od 4 lutego i pocztą do końca lutego.

Osoby otrzymujące PIT-40A nie muszą składać zeznania podatkowego, natomiast dla PIT-11A i PIT-11 możliwe jest samodzielne rozliczenie lub automatyczna akceptacja przez urząd skarbowy do 30 kwietnia.

Aby skorzystać z odliczeń podatkowych lub przekazać 1,5% podatku na inną OPP niż w ubiegłym roku, należy złożyć odpowiednie zeznanie lub druk PIT-OP do 30 kwietnia.

Zwrot nadpłaconego podatku, nie rozliczanego przez ZUS, następuje z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania lub automatycznej akceptacji, a dla zwrotu na konto bankowe konieczne jest zgłoszenie numeru rachunku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że ponad 10,5 mln deklaracji podatkowych trafi do emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia z ZUS. Obejmuje to osoby, które w 2025 r. otrzymywały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, takie jak renty, emerytury czy zasiłki.

Terminy i dostępność deklaracji

Wysyłka deklaracji PIT pocztą potrwa do końca lutego. Już od 4 lutego deklaracje będą dostępne w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS).

Osoby, które otrzymają deklarację PIT-40A, nie muszą składać zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata podatku, zostanie ona potrącona ze świadczenia za kwiecień bieżącego roku.

PIT-11A i PIT-11 – możliwości rozliczenia

W przypadku otrzymania PIT-11A lub PIT-11, istnieje kilka opcji, np. zeznanie można złożyć samodzielnie w urzędzie skarbowym lubmożna poczekać do 30 kwietnia, kiedy to urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

ZUS przypomina, że aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia. Odliczenia te nie zostaną uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

Każdy emeryt i rencista ma możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli chce się przekazać podatek na inną organizację, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Kto otrzyma PIT-40A?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy spełniają następujące kryteria:

pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy,

wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł,

mieszkają za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Kto otrzyma PIT-11A?

PIT-11A zostanie wysłany do osób, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, takie jak:

zasiłki chorobowe,

zasiłki macierzyńskie,

zasiłki opiekuńcze,

świadczenia rehabilitacyjne.

Ponadto, PIT-11A otrzymają również emeryci i renciści, którzy spełniają którykolwiek z poniższych warunków:

nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,

w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,

mieli nadpłatę podatku,

złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy, np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,

złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

Kto otrzyma PIT-11?

PIT-11 otrzymają osoby, które w ubiegłym roku pobrały:

świadczenie należne po osobie zmarłej,

alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu,

należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Kogo ZUS nie rozlicza?

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku.

Osoby, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, otrzymają go z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

Osoby, które chcą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku na konto bankowe, powinny zgłosić w urzędzie skarbowym numer swojego rachunku bankowego. Można to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu przeznaczonym do aktualizowania danych adresowych ZAP-3.

Jeżeli podatnik nie zgłosił numeru rachunku bankowego w urzędzie skarbowym, nadpłacony podatek może być zwrócony:

przekazem pocztowym (wówczas kwota zwrotu zostaje pomniejszona o koszty przekazu),

w kasie urzędu skarbowego (jeśli kwota nadpłaconego podatku jest niska).

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025