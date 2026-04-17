Konflikt w ZUS narasta. Już wiadomo, co to oznacza dla naszych emerytur

Marcin Twaróg
2026-04-17 8:12

Dla milionów seniorów stabilność ZUS to gwarancja spokojnej przyszłości. Okazuje się jednak, że za kulisami tej kluczowej instytucji narasta poważny konflikt. Pracownicy stawiają dwa kluczowe żądania, a fiasko rozmów może wpłynąć na to, jak w przyszłości będą załatwiane nasze sprawy.

Autor: Dawid Bąk/Bartosz Manicz Grupa pracowników ZUS podczas protestu w Starachowicach, trzymająca transparenty z napisami "Wspieram Godne Prace w ZUS" i "Bez Nas Nie Ma Was", oraz zieloną flagę "Związek Zawodowy Pracowników ZUS".

Autor: Dawid Bąk/Bartosz Manicz Grupa pracowników ZUS podczas protestu w Starachowicach, trzymająca transparenty z napisami "Wspieram Godne Prace w ZUS" i "Bez Nas Nie Ma Was", oraz zieloną flagę "Związek Zawodowy Pracowników ZUS". Konflikt w ZUS narasta, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

Zerwane rozmowy w ZUS. Co oznacza protokół rozbieżności i do czego prowadzi?

Niepokojące wieści płyną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak informuje instytucja, środowe spotkanie z przedstawicielami pracowników nie przyniosło oczekiwanego przełomu. Była to już trzecia tura rozmów prowadzonych w ramach sporu zbiorowego z czterema kluczowymi organizacjami związkowymi. Mimo deklaracji o otwartości na dialog, negocjacje zakończyły się bez porozumienia.

Punktem kulminacyjnym spotkania było złożenie przez związkowców tak zwanego protokołu rozbieżności, podpisanego wyłącznie przez przedstawicieli załogi. W praktyce to sygnał alarmowy, który formalnie potwierdza, że strony nie zdołały się porozumieć, a dotychczasowe rokowania utknęły w martwym punkcie. Ten krok otwiera drogę do kolejnego, bardziej sformalizowanego etapu sporu.

Protest pracowników ZUS narasta

Więcej etatów i lepsze traktowanie. O co dokładnie walczą pracownicy ZUS?

Na stole leżą dwa kluczowe postulaty, które zdaniem związkowców wymagają natychmiastowej interwencji. Pierwszy z nich to żądanie poprawy warunków pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia. Pracownicy alarmują, że obecna liczba etatów jest nieadekwatna do ogromu zadań nakładanych na ZUS, co może wpływać na jakość obsługi i terminowe załatwianie spraw, w tym wypłatę świadczeń.

Drugi postulat dotyczy bezpośrednio atmosfery w pracy i zasad panujących wewnątrz instytucji. Związkowcy domagają się zmian w działaniu Komisji do spraw przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w relacjach międzyludzkich. Wiele wskazuje na to, że to właśnie nieprawidłowości w relacjach między pracownikami a przełożonymi stały się jednym z głównych punktów zapalnych w obecnym konflikcie.

Spór w ZUS wchodzi w nową fazę. Na czym polegają mediacje?

Podpisanie protokołu rozbieżności to nie koniec, a dopiero początek nowego etapu. Zgodnie z prawem, spór w ZUS wchodzi teraz w fazę mediacji. Oznacza to, że do rozmów włączy się bezstronny mediator, którego zadaniem będzie pomoc w znalezieniu kompromisu. Najbliższe tygodnie pokażą, czy uda się uniknąć dalszej eskalacji konfliktu, co dla milionów Polaków jest kluczową informacją dotyczącą stabilności działania ZUS.

Które związki zawodowe reprezentują pracowników ZUS? Lista organizacji

W sporze z zarządem ZUS załogę reprezentują aż cztery kluczowe organizacje, będące sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Są to: Związek Zawodowy Pracowników ZUS, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”, Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ZUS oraz Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS. Tak szeroka reprezentacja związkowa dobitnie pokazuje, że wysuwane postulaty mają poparcie znacznej części pracowników tej kluczowej dla bezpieczeństwa socjalnego Polaków instytucji.

