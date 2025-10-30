Rząd planuje zapewnić mediom publicznym stałe finansowanie w wysokości 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa, waloryzowane o inflację.

Zostanie całkowicie zniesiony abonament RTV, uznany za "nieskuteczny" i "archaiczny" sposób finansowania.

Celem reformy jest unowocześnienie systemu finansowania, zwiększenie jego przejrzystości i odciążenie obywateli.

Nowy model ma umożliwić mediom publicznym lepszą realizację misji informacyjnej i kulturalnej, a jego wprowadzenie przewidziane jest jeszcze w tym roku.

Stałe finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przedstawiła projekt nowelizacji ustawy medialnej. Jednym z jego kluczowych elementów jest zapewnienie mediom publicznym stabilnego finansowania w wysokości 2,5 mld zł rocznie, które ma pochodzić bezpośrednio z budżetu państwa.

Według minister, nowy system finansowania został wypracowany po szczegółowym audytcie TVP oraz konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jak podkreśliła, wyliczona kwota ma stanowić kompromis między potrzebami mediów a „troską o budżet państwa”. Finansowanie będzie dodatkowo waloryzowane o inflację, co ma zapewnić jego długofalową stabilność.

Abonament RTV odchodzi do historii

Największą zmianą zapowiadaną przez resort kultury jest całkowite zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Minister Cienkowska określiła tę opłatę jako „absolutnie nieskuteczną” i „archaiczną”. W jej ocenie obecny model nie zapewniał mediom publicznym przewidywalnego źródła dochodów, a sam system poboru należności był „bardzo słabo ściągalny”.

„Abonament RTV nie spełnia już swojej funkcji, a jego utrzymywanie nie ma ekonomicznego ani społecznego uzasadnienia” – wskazała minister.

Nowy model w trosce o obywateli i jakość przekazu publicznego

Nowe rozwiązania mają – jak tłumaczyła Cienkowska – unowocześnić system finansowania mediów publicznych oraz zwiększyć jego przejrzystość. Odejście od abonamentu ma również zmniejszyć obciążenia dla obywateli, którzy dotychczas musieli ponosić dodatkowe koszty za korzystanie z radia i telewizji.

Projekt nowelizacji ustawy medialnej to kolejny etap działań rządu Donalda Tuska, którego celem jest odbudowa zaufania do instytucji publicznych. Zgodnie z zapowiedziami, środki przekazywane mediom będą rozliczane w sposób transparentny, a ich wydatkowanie – nadzorowane przez niezależne organy kontrolne.

Reforma finansowania mediów publicznych ma wejść w życie po uchwaleniu zmian przez parlament, co – według zapowiedzi ministerstwa – może nastąpić jeszcze w tym roku.

