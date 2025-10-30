Koniec abonamentu RTV! Oficjalnie rząd Tuska likwiduje uciążliwą opłatę

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-10-30 13:23

Rząd Donalda Tuska oficjalnie likwiduje obowiązek płacenia abonamentu RTV. Jak zapowiedziała minister kultury Marta Cienkowska, finansowanie mediów publicznych zostanie oparte o środki budżetowe w wysokości 2,5 mld zł, z gwarancją waloryzacji i uwzględnieniem inflacji.

Ręka trzymająca czarny pilot do telewizora z kolorowymi przyciskami, skierowany w stronę niewyraźnego ekranu, na którym widać rozmyte kolory. Symbolizuje koniec abonamentu RTV i swobodę oglądania, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Ręka trzymająca czarny pilot do telewizora z kolorowymi przyciskami, skierowany w stronę niewyraźnego ekranu, na którym widać rozmyte kolory. Symbolizuje koniec abonamentu RTV i swobodę oglądania, o czym można przeczytać na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Rząd planuje zapewnić mediom publicznym stałe finansowanie w wysokości 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa, waloryzowane o inflację.
  • Zostanie całkowicie zniesiony abonament RTV, uznany za "nieskuteczny" i "archaiczny" sposób finansowania.
  • Celem reformy jest unowocześnienie systemu finansowania, zwiększenie jego przejrzystości i odciążenie obywateli.
  • Nowy model ma umożliwić mediom publicznym lepszą realizację misji informacyjnej i kulturalnej, a jego wprowadzenie przewidziane jest jeszcze w tym roku.

Stałe finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przedstawiła projekt nowelizacji ustawy medialnej. Jednym z jego kluczowych elementów jest zapewnienie mediom publicznym stabilnego finansowania w wysokości 2,5 mld zł rocznie, które ma pochodzić bezpośrednio z budżetu państwa.

Według minister, nowy system finansowania został wypracowany po szczegółowym audytcie TVP oraz konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jak podkreśliła, wyliczona kwota ma stanowić kompromis między potrzebami mediów a „troską o budżet państwa”. Finansowanie będzie dodatkowo waloryzowane o inflację, co ma zapewnić jego długofalową stabilność.

Abonament RTV odchodzi do historii

Największą zmianą zapowiadaną przez resort kultury jest całkowite zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Minister Cienkowska określiła tę opłatę jako „absolutnie nieskuteczną” i „archaiczną”. W jej ocenie obecny model nie zapewniał mediom publicznym przewidywalnego źródła dochodów, a sam system poboru należności był „bardzo słabo ściągalny”.

„Abonament RTV nie spełnia już swojej funkcji, a jego utrzymywanie nie ma ekonomicznego ani społecznego uzasadnienia” – wskazała minister.

Nowy model w trosce o obywateli i jakość przekazu publicznego

Nowe rozwiązania mają – jak tłumaczyła Cienkowska – unowocześnić system finansowania mediów publicznych oraz zwiększyć jego przejrzystość. Odejście od abonamentu ma również zmniejszyć obciążenia dla obywateli, którzy dotychczas musieli ponosić dodatkowe koszty za korzystanie z radia i telewizji.

Projekt nowelizacji ustawy medialnej to kolejny etap działań rządu Donalda Tuska, którego celem jest odbudowa zaufania do instytucji publicznych. Zgodnie z zapowiedziami, środki przekazywane mediom będą rozliczane w sposób transparentny, a ich wydatkowanie – nadzorowane przez niezależne organy kontrolne.

Reforma finansowania mediów publicznych ma wejść w życie po uchwaleniu zmian przez parlament, co – według zapowiedzi ministerstwa – może nastąpić jeszcze w tym roku.

Artur Rytel Złoty Laur Superbiznesu

Polecany artykuł:

Rewolucja w uldze mieszkaniowej. Tysiące Polaków straci na nowych przepisach
QUIZ PRL. Czarno-biała telewizja – rozpoznasz hity PRL? Te programy oglądała cała Polska
Pytanie 1 z 15
W czołówce tego popularnego w PRL-u programu można było zobaczyć koguta i usłyszeć jego pianie. O jaki program dla dzieci chodzi?
Teleranek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ABONAMENT RTV
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO