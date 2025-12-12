Koniec afery CPK? Działka wykupiona od milionera Piotra Wielgomasa

KOWR odkupuje działkę w Zabłotni od Piotra Wielgomasa za 22,76 mln zł.

Działka jest niezbędna do budowy linii kolejowej do CPK.

Transakcja sprzedaży działki w 2023 roku wywołała kontrowersje i śledztwo prokuratorskie.

Odzyskanie gruntu umożliwia wznowienie planów budowy bez dodatkowych kosztów.

Działka w Zabłotni wraca do Skarbu Państwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) poinformował o podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego odkupu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zabłotnia. Działka, wcześniej należąca do Piotra Wielgomasa, wiceprezesa firmy Dawtona, wraca do zasobu Skarbu Państwa. Ta transakcja ma kluczowe znaczenie dla planowanej budowy linii kolejowej, która połączy Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK).

Odkup działki nastąpił po cenie jej zakupu, czyli za kwotę 22 760 000,00 złotych. Jak podkreśla KOWR, podpisanie aktu notarialnego zamyka proces odkupu nieruchomości i umożliwia jej ponowne włączenie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez dodatkowych opłat, zamian i innych zobowiązań.

Afera CPK: burzliwa historia działki w Zabłotni

W 2023 roku, krótko przed zmianą władzy, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż 160-hektarowej działki Piotrowi Wielgomasowi. Warto przypomnieć, że przez ten teren ma przebiegać linia kolei dużych prędkości, kluczowa dla funkcjonowania CPK.

Właściciele firmy Dawtona dzierżawili tę działkę od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie starali się o jej wykup. Wirtualna Polska ujawniła, że w 2023 roku, przed transakcją, firmę odwiedził ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Dodatkowo, Wody Polskie uznały, że ciek wodny przepływający przez działkę jest rowem melioracyjnym, co umożliwiło sprzedaż gruntu wraz z ciekiem. Ostatecznie, transakcja sprzedaży działki Piotrowi Wielgomasowi została zawarta 1 grudnia 2023 roku za kwotę 22,8 mln zł.

Ujawnienie sprawy wywołało burzę. Przedstawiciele rządu i spółki Centralny Port Komunikacyjny podkreślali, że sprawa jest im znana, a CPK ostrzegała KOWR przed transakcją. Spółka CPK próbowała odzyskać grunt w drodze negocjacji, a latem 2025 roku złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z KOWR. Sam ośrodek poinformował, że w sierpniu 2025 roku wystąpił do właściciela o odsprzedaż gruntu, ale bez skutku. KOWR ujawnił również, że umowa nie zawiera postanowień uprawniających do wykonania prawa odkupu.

Konsekwencje polityczne afery CPK

Sprawa działki w Zabłotni miała również konsekwencje polityczne. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członków partii ówczesnego ministra rolnictwa Roberta Telusa i jego zastępcę Rafała Romanowskiego. Sam Telus zapewniał, że nie wiedział o sprzedaży działki przez KOWR.

Kaczyński zawiesił również byłego szefa KOWR Waldemara Humięckiego i byłego zastępcę dyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzego Wala. Właściciel działki Piotr Wielgomas oświadczył, że KOWR w umowie sprzedaży zastrzegł sobie prawo odkupu po cenie nabycia z 2023 roku, obowiązujące do grudnia 2028 roku. KOWR ocenił jednak, że nie wystąpiła żadna z umownych przesłanek odkupu działki.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział kontrolę wszystkich działań związanych ze sprzedażą działki w Zabłotni. Po przeprowadzeniu kontroli, Wody Polskie złożyły doniesienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa i wiceprezesa tej instytucji. Chodziło o przekazanie Ministerstwu Infrastruktury informacji, że ciek wodny na terenie działki to rów melioracyjny, a nie woda płynąca.

Porozumienie i Odkup Działki

Po spotkaniu kierownictwa KOWR z Piotrem Wielgomasem, ustalono, że działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu. Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że w wyniku kontroli do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia, dotyczące przekroczenia uprawnień przez byłego wiceministra Rafała Romanowskiego oraz działań ówczesnych władz KOWR, mających na celu zablokowanie przekazania działek dla CPK.

Krajewski ocenił, że działania KOWR w sprawie odzyskania działki były opieszałe i Ośrodek musi zmienić procedury, aby przyspieszyć działania. Ostatecznie, 12 grudnia KOWR podpisał z Piotrem Wielgomasem umowę odsprzedaży działki Skarbowi Państwa po cenie jej nabycia, czyli za 22,76 mln zł.

Odzyskanie działki w Zabłotni to kluczowy krok dla realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki temu możliwe będzie wznowienie planów budowy linii kolejowej, która połączy Warszawę z CPK. Jak podkreśla KOWR, transakcja została przeprowadzona bez dodatkowych kosztów i zobowiązań, co jest korzystne dla Skarbu Państwa.

