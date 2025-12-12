Ekstra 1800 zł dla policjantów tuż przed świętami! Ruszyły wypłaty pieniędzy

Funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają dodatek mieszkaniowy w wysokości do 1800 zł miesięcznie.

Wypłaty będą realizowane z wyrównaniem od 1 lipca.

Wnioski o świadczenie złożyło już 9 na 10 uprawnionych funkcjonariuszy.

Świadczenie jest nieopodatkowane i nie koliduje z innymi dodatkami służbowymi.

1800 zł dla mundurowych do końca roku!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o uruchomieniu wypłat świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Zgodnie z zapowiedziami resortu, do końca bieżącego roku policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, a także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa (SOP) otrzymają dodatek finansowy w wysokości do 1800 zł miesięcznie. Co istotne, wypłaty będą realizowane z wyrównaniem od 1 lipca.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSWiA, nieopodatkowane świadczenia w przedziale od 900 do 1800 zł, uzależnione od lokalizacji miejsca zamieszkania lub pełnienia służby, zostaną wypłacone do końca roku z wyrównaniem od 1 lipca. Resort podkreśla, że inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród podległych mu służb, o czym świadczy fakt, że wnioski złożyło już 90% uprawnionych funkcjonariuszy.

Marcin Kierwiński, szef MSWiA, podkreślił, że świadczenie to stanowi istotny zastrzyk finansowy dla służb mundurowych i jest jednym z elementów mających na celu załatanie luki etatowej, szczególnie w policji.

- To jest gigantyczny zastrzyk gotówki dla służb mundurowych i jeden z elementów wypełniania luki etatowej, szczególnie w policji, którą odziedziczyliśmy po poprzednikach. Dzięki takim działaniom mamy najwyższy stan etatowy w głównej fundacji mundurowej od lat, 101 tys. policjantów – powiedział cytowany w komunikacie MSWiA szef tego resortu Marcin Kierwiński.

Związkowcy długo czekali na wypłaty

Andrzej Szary z NSZZ Policjantów, powołując się na rozmowę z wiceministrem Wiesławem Szczepańskim, poinformował, że wypłaty świadczeń rozpoczną się od poniedziałku. Zaznaczył, że funkcjonariusze czekali na to wsparcie mieszkaniowe od kilkunastu lat.

- W końcu udało się przekonać ministra do tego, żeby wprowadzić to rozwiązanie, a teraz czekamy, żeby jak najszybciej pieniądze trafiły na konta funkcjonariuszy - powiedział Andrzej Szary.

Szary dodał również, że środki wraz z wyrównaniem od 1 lipca powinny wpłynąć na konta wszystkich uprawnionych jeszcze przed świętami.

Na stronie NSZZ Policjantów pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza, iż długo oczekiwane świadczenie, zapisane w porozumieniu z 6 marca 2025 roku, staje się realnym wsparciem finansowym.

- Decyzja oznacza, że długo wyczekiwane świadczenie, zapisane w porozumieniu z 6 marca 2025 r., które NSZZ Policjantów negocjował i wywalczył przez lata, staje się realnym wsparciem finansowym dla funkcjonariuszy w całej Polsce - czytamy w komunikacie.

Związek podkreślił, że zabiegał o to rozwiązanie od dawna, mając na uwadze poprawę warunków socjalnych i mieszkaniowych policjantów w obliczu rosnących kosztów życia.

W dalszej części komunikatu NSZZ Policjantów zapewnił o kontynuacji działań mających na celu dalszą poprawę sytuacji funkcjonariuszy oraz o dbaniu o przejrzyste informowanie o kluczowych decyzjach.

Na czym polega świadczenie mieszkaniowe dla mundurowych?

Świadczenie mieszkaniowe to dodatek w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie, przysługujący funkcjonariuszom.

- Pieniądze nie są opodatkowane i nie kolidują z innymi dodatkami służbowymi. To dla funkcjonariuszy czysty zysk, który w wielu miejscach pozwoli na pokrycie sporej części czynszu bądź kredytu hipotecznego – informuje MSWiA na platformie X.

Program obejmuje funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Dotyczy również funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku do 15 grudnia bieżącego roku. Regulacja wprowadza także nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy mieszkających poza miejscowością pełnienia służby. Pieniądze będą wypłacane co miesiąc, a ich wysokość będzie zależeć od odległości między domem a miejscem pracy.

