Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym, wprowadzając pojęcie pieczy współdzielonej.

Nowe regulacje mają sprawić, że dziecko po rozwodzie będzie spędzać równą ilość czasu z obojgiem rodziców, co wpłynie również na zasady alimentacyjne.

Projekt ustawy jest na etapie opiniowania, a jego wejście w życie może znacząco zmienić życie tysięcy rodzin.

Jak te zmiany wpłyną na Twoją rodzinę i kiedy możesz spodziewać się ich wprowadzenia?

Piecza współdzielona – co to oznacza w praktyce?

Kluczową nowością w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma być wprowadzenie do przepisów pojęcia pieczy współdzielonej. Choć opieka naprzemienna jest już czasem stosowana przez sądy, do tej pory nie miała jednoznacznej definicji w prawie. Nowe regulacje mają to uporządkować.

Projekt zakłada, że piecza współdzielona stanie się podstawowym modelem opieki po rozwodzie, o ile nie stoi temu na przeszkodzie dobro dziecka. W praktyce oznacza to, że dziecko będzie spędzać z każdym z rodziców znaczącą część czasu, w powtarzających się okresach (co najmniej około 30%). Podział ten obejmie zarówno dni powszednie, jak i weekendy oraz święta. Zmiany odzwierciedlają fakt, że coraz częściej oboje rodzice, zarówno matki, jak i ojcowie, aktywnie łączą życie zawodowe z wychowaniem dzieci. Nowe przepisy mają to uwzględniać i wzmacniać równy udział w opiece.

Rewolucja w alimentach. Czy znikną całkowicie?

Wprowadzenie pieczy współdzielonej wpłynie na zasady finansowania potrzeb dziecka. Nowe przepisy zakładają, że oboje rodzice będą w równym stopniu uczestniczyć w bieżącym utrzymaniu dziecka w czasie, gdy sprawują nad nim opiekę.

Nie oznacza to jednak automatycznej likwidacji alimentów. Sąd nadal będzie mógł je zasądzić, zwłaszcza gdy możliwości finansowe rodziców znacznie się różnią, choć prawdopodobnie w niższej kwocie. W sytuacji, gdy zarobki rodziców będą zbliżone, możliwe stanie się nawet całkowite odstąpienie od zasądzania alimentów. Ostateczna decyzja zawsze będzie należeć do sądu, który weźmie pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Jak wyglądają statystyki rozwodów w Polsce?

Liczba rozwodów w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 rok, w Polsce odnotowano średnio 1,5 rozwodu na każde 1000 mieszkańców. We wrześniu 2025 roku odnotowano około 14,5 tys. takich przypadków, podczas gdy rok wcześniej było to 13,1 tys. Współczynnik rozwodów osiągnął poziom 1,6%, a liczba separacji wyniosła około 400. Statystyki te pokazują również znaczne różnice regionalne – najwyższy wskaźnik rozwodów odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Warto jednak zauważyć, że dane często podawane w mediach, mówiące o kilkunastu tysiącach rozwodów, mogą dotyczyć okresów kwartalnych, a nie całego roku.

Rozwód rodziców jest ogromnym stresem dla dzieci. Szczególnie trudna jest sytuacja, gdy dziecko traci kontakt z jednym z rodziców. Może to prowadzić do poczucia odrzucenia oraz problemów emocjonalnych. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na utrzymanie stałych więzi rodzinnych mimo rozstania.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt ustawy (o numerze UD349) został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu 16 grudnia 2025 roku. Obecnie znajduje się na etapie opiniowania. Zgodnie z planem, Rada Ministrów ma przyjąć projekt w trzecim kwartale 2026 roku. Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od ich ogłoszenia.

PTNW - Miłosz Bembinow