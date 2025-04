Ograniczenia w płatnościach gotówka w państwach UE od 2027 roku. Dotyczy to też Polski

Wraz z postępującą cyfryzacją płatności, Unia Europejska przygotowuje rewolucję w obrocie gotówkowym. Od 2027 roku zaczną obowiązywać przepisy, które wprowadzą limity transakcji gotówkowych we wszystkich krajach członkowskich, w tym w Polsce. Celem jest walka z praniem pieniędzy i finansowaniem przestępczości, ale w praktyce może to zmienić sposób, w jaki robimy większe transakcje.

Od 2027 roku płatności gotówką powyżej 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł) będą zakazane w całej Unii Europejskiej. Co istotne, nie dotyczy to tylko transakcji w euro, ale w każdej walucie, niezależnie od tego, czy stroną jest osoba prywatna, czy firma.

Kolejne ograniczenie to obowiązek identyfikacji klienta przy transakcjach od 3 tys. euro (ok. 13 tys. zł). Każda osoba dokonująca transakcji na taką kwotę lub wyższą będzie musiała zostać zweryfikowana, również poza sektorem bankowym. Ma to na celu wyeliminowanie anonimowych transakcji, które często służą do ukrywania nielegalnych dochodów.

Nowe przepisy obejmą również kryptowaluty. Giełdy kryptowalut będą musiały identyfikować klientów przy transakcjach powyżej 1 tys. euro (ok. 4 tys. zł). To zaostrzenie ma ograniczyć wykorzystanie kryptowalut w przestępczości finansowej.

Polska będzie musiała wprowadzić unijną dyrektywę ograniczającą płatności gotówką

Polska jak inne państwa członkowskie będzie musiała wdrożyć nowe przepisy i co więcej, będą miały możliwość ustawienia niższych limitów.

Obecnie w Polsce obowiązują ograniczenia w płatnościach gotówkowych dla przedsiębiorców – do 15 tys. zł. Nowe przepisy unijne pójdą jednak dalej, obejmując także osoby fizyczne. Dla niektórych sektorów, jak kluby sportowe, przewidziano dłuższy czas na dostosowanie się – do 2029 roku.

Dla wielu osób oznacza to realne ograniczenia. Zakup samochodu, drogiego sprzętu RTV czy biżuterii za gotówkę stanie się praktycznie niemożliwy. Zamiast gotówki trzeba będzie użyć przelewu, karty lub innych form płatności bezgotówkowych. Może to wpłynąć na rynek wtórny, gdzie gotówka była dotąd popularna. Choć oczywiście rynek wtórny jest trudny, a czasem nawet wręcz niemożliwy do kontrolowania, bo państwo może mieć trudności ze sprawdzeniem transakcji dokonywanej gotówkowo między dwiema osobami fizycznymi przy zakupie dobra, którego nie trzeba rejestrować. Więc o ile kupno auta z rynku wtórnego za gotówkę może być utrudnione, tak w przypadku np. pralki, czy lodówki, takie transakcje będą trudne do wykrycia.

Paweł Pach, członek zarządu VeloBank - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.