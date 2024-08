Koniec castingów na najemców! Ceny wyhamowały, brakuje chętnych

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Ceny wynajmu mieszkania spadają? Nie ma już tyle chętnych, bo kupili swoje lokale

Jak wyjaśnia w rozmowie z money.pl ekspert firmy Expander Jarosław Sadowski wiele lokali zwolniło się ze względu na wakacje. Do tego dołożyły się efekty Bezpiecznego Kredytu 2 proc., wiele osób, które do tej pory wynajmowały mieszkania przeniosła się "na swoje". Proces jednak ciągle trwa, gdyż jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, część środków z programu została wypłaconych dopiero w styczniu 2025 roku. Ponadto wiele lokali czeka na wykończenie.

Odpływ najemców sprawił, że pojawiło się więcej ofert wynajmu na rynku, więc osoby, szukające lokum do wynajęcia, nie muszą już brać w "castingu" wielu najemców na jedno miejsce.

Eksperci Epxandera wskazują również, że niższe ceny najmu i wzrost cen nieruchomości sprawił, że zmniejszyła się rentowność mieszkań kupowanych docelowo pod wynajem.

- Dochodzimy do momentu, gdy rentowność inwestowania w mieszkania na wynajem jest zbliżona do tego, co możemy zyskać na obligacjach skarbowych. Jednocześnie ceny mieszkań już nie rosną tak szybko. Jeżeli jednak stawki najmu wzrosną, ponownie poprawi się rentowność takich inwestycji - podkreślił Sadowski w rozmowie z money.pl.

Ceny najmu mogą znów wzrosnąć. Będzie kolejna fala uchodźców z Ukrainy?

Sytuacja może jednak niebawem się zmienić. Sadowski zaznacza, że istnieje ryzyko kolejnej fali napływu uchodźców z Ukrainy w wyniku sytuacji wojennej, oraz przerw w dostawach prądu w trakcie zimy. Im większa będzie fala uchodźców, tym większe ryzyko, że wzrosną stawki najmu, w pierwszej kolejności w miastach położonych blisko wschodniej granicy.

Zdaniem eksperta to dobry moment na negocjację ceny najmu, a szukając lokalu, najlepiej przeanalizować kilka ofert.

A ile trzeba zapłacić za wynajem w dużym mieście? Według danych Expandera i firmy Rentier.io, 50 mkw. w Warszawie kosztuje średnio 3784 zł/miesięcznie, w Krakowie 3163 zł/miesięcznie, a w Gdańsku 3215 zł/miesięcznie. Jak jednak wynika z raportu, po opłaceniu kosztów najmu poziom życia w Warszawie jest niższy niż w Krakowie. Według danych GUS średnia płaca w Warszawie to 10 044 zł brutto, w Krakowie 10 652 zł brutto, a w Gdańsku 10 200 zł brutto.