Od 1 lutego 2026 roku turyści zapłacą 2 euro za podejście do Fontanny di Trevi, aby uporządkować ruch turystyczny (30-70 tys. odwiedzających dziennie).

Bilety będą dostępne online (www.fontanaditrevi.roma.it), w kasach muzeów i punktach informacji turystycznej, a na miejscu wyłącznie kartą płatniczą.

Opłaty obowiązują w godzinach 9:00-22:00 (w poniedziałki i piątki od 11:30), a po zamknięciu kas wstęp jest darmowy.

Rzym spodziewa się 6,5 mln euro rocznie z biletów, które zostaną przeznaczone na konserwację zabytków i utrzymanie czystości, a opłaty obejmą także 5 innych muzeów.

Rzym wprowadza opłatę za podejście do Fontanny di Trevi

Władze Rzymu przedstawiły szczegóły systemu, który zacznie działać już 1 lutego. Od tego dnia turyści chcący podejść bliżej Fontanny di Trevi będą musieli zapłacić 2 euro. Celem zmian jest uporządkowanie ruchu w jednym z najbardziej obleganych miejsc w stolicy Włoch.

Jak podał portal Roma Today, w ubiegłym roku średnia liczba osób odwiedzających słynną barokową fontannę wynosiła około 30 tys. dziennie, a w szczycie sezonu turystycznego dochodziła nawet do 70 tys.. To właśnie skala zainteresowania sprawiła, że miasto zdecydowało się na wprowadzenie kontroli dostępu.

Bilety 2 euro: gdzie i jak je kupić

Władze wyjaśniły, że bilet będzie można kupić zarówno stacjonarnie, jak i online. Dostępna ma być specjalna strona internetowa: www.fontanaditrevi.roma.it. Dodatkowo płatności będzie można dokonać w kasach rzymskich muzeów oraz w punktach informacji turystycznej.

Na miejscu bilety mają być sprzedawane wyłącznie przy użyciu karty płatniczej. Jak podkreślono, w zakupie pomoże także system płatniczy Smartpos+. Co ważne, bilety nabyte w internecie będzie można wykorzystać w dowolnym terminie, bez konieczności wybierania konkretnej daty z góry.

Nowe zasady będą obowiązywały przez większość dni tygodnia w godzinach 9.00–22.00, a w poniedziałki i piątki dopiero od 11.30. Miasto obliczyło, że przy czasie wystawienia biletu wynoszącym około pół minuty, dziennie uda się sprzedać ponad 13 tysięcy wejściówek.

Dostęp bez opłat będzie możliwy po zamknięciu kas. Wtedy Fontanna di Trevi pozostanie otwarta dla wszystkich odwiedzających bez konieczności wykupywania biletu.

Barierki i kontrola dostępu przy Fontannie di Trevi

Wokół Fontanny di Trevi mają pojawić się specjalne barierki, które ograniczą wejście do strefy bliskiego oglądania wyłącznie dla osób posiadających bilet. Wprowadzono też zwolnienia z opłaty. Z biletu nie będą musieli korzystać mieszkańcy Rzymu oraz dzieci do 5. roku życia.

Według szacunków wpływy z biletów mogą wynieść około 6,5 miliona euro rocznie. Miasto zapowiada, że pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie Fontanny di Trevi, konserwację kolejnych zabytków oraz sprzątanie placów w centrum.

Opłaty również w kolejnych muzeach od 1 lutego

Zmiany wprowadzone przez miasto nie dotyczą wyłącznie Fontanny di Trevi. Od 1 lutego opłaty obejmą także wejście do pięciu kolejnych stołecznych muzeów, w tym m.in. zbiorów rzeźby antycznej, Muzeum Napoleońskiego oraz Willi Maksencjusza.

