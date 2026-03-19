NIK wchodzi do NBP. Będzie wielka kontrola w banku centralnym

Dariusz Brzostek
2026-03-19 16:19

Najwyższa Izba Kontroli szykuje szeroko zakrojoną kontrolę w Narodowym Banku Polskim. Audyt ma mieć bezprecedensowy zakres i obejmie nie tylko finanse banku centralnego, ale także sposób podejmowania kluczowych decyzji przez jego kierownictwo. W tle są: ogromna strata finansowa NBP oraz kontrowersje wokół projektu tzw. „polskiego SAFE 0 proc.”.

Prezes NBP Adam Glapiński, w marynarce i koszuli, unosi sztabkę złota przed otwartym sejfem pełnym złota. Tło to metalowe ściany z czerwoną linią LED.

Autor: Super Express Prezes NBP Adam Glapiński, w marynarce i koszuli, unosi sztabkę złota przed otwartym sejfem pełnym złota. Tło to metalowe ściany z czerwoną linią LED.

Najwyższa Izba Kontroli ma wkroczyć do Narodowego Banku Polskiego. Jak ustaliła Rzeczpospolita, inspektorzy NIK-u nie ograniczą się do sprawdzenia ksiąg czy formalnej poprawności dokumentów. Z zapowiedzi wynika, że będzie to większa kontrola niż zwykły audyt i ma objąć szeroką ocenę funkcjonowania banku centralnego.

Kontrolerzy przyjrzą się m.in. gospodarowaniu środkami finansowymi, procedurom podejmowania decyzji oraz temu, w jaki sposób w ostatnich latach zapadały najważniejsze decyzje, które miały wpływ na kondycję tej instytucji.  

Ogromna strata NBP pod lupą inspektorów

Jednym z kluczowych tematów kontroli będzie sytuacja finansowa banku centralnego. W przestrzeni publicznej pojawiają się bowiem informacje mówiące o bardzo wysokiej stracie NBP – nawet rzędu około 100 mld zł.

Kontrolerzy mają sprawdzić, czy skala tej straty jest uzasadniona oraz jakie decyzje i operacje finansowe doprowadziły do takiego wyniku. W praktyce oznacza to szczegółową analizę polityki finansowej banku i działań podejmowanych w ostatnich latach.

Decyzje prezesa NBP też do sprawdzenia 

Jak informuje dziennik, audyt może objąć także działania kierownictwa banku centralnego, na czele z prezesem Adamem Glapińskim. Kontrolerzy będą sprawdzać, czy podejmowane decyzje były zgodne z przepisami oraz czy zachowano standardy niezależności banku centralnego.

To ważny element kontroli, bo jej zakres wykracza poza kwestie czysto techniczne i dotyka również sposobu zarządzania jedną z najważniejszych instytucji finansowych w kraju.

Kontrowersje wokół „SAFE 0 proc.” 

Ale to nie wszystko. Tłem planowanej kontroli są również kontrowersje związane z projektem tzw. „polskiego SAFE 0 proc.”. Koncepcja zakłada wykorzystanie środków powiązanych z bankiem centralnym do finansowania wydatków na obronność. Temat ten wywołuje wiele kontrowersji na łamach mediów w ostatnich dniach.

Pomysł wywołał szeroką debatę o granicach niezależności banku centralnego oraz o tym, czy jego zasoby mogą być wykorzystywane do realizacji polityki państwa. 

Sprawdzą nie tylko liczby 

Jak informuje dziennik, kontrola ma objąć nie tylko dane finansowe, ale również procedury i mechanizmy działania banku. W praktyce oznacza to analizę dokumentów, uchwał, opinii prawnych oraz procesów decyzyjnych funkcjonujących w instytucji.

Jeśli te zapowiedzi się potwierdzą, będzie to jedna z najbardziej kompleksowych kontroli w historii Narodowego Banku Polskiego.

PTNW Henryka Bochniarz
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NBP
NIK
KONTROLA