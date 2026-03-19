Usługa Twój e-PIT jest dostępna dla przedsiębiorców (w tym z zawieszoną działalnością) i obejmuje formularze PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L.

System automatycznie uzupełnia część danych, takich jak informacje identyfikacyjne, zaliczki na podatek i dane dotyczące 1,5% podatku.

Specjalny kreator prowadzi przedsiębiorców przez proces uzupełniania brakujących informacji (przychody, koszty, ulgi), jednak konieczne jest samodzielne zatwierdzenie deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-36L.

Korzystanie z Twój e-PIT to oszczędność czasu i wygoda rozliczania różnych form działalności w jednym miejscu.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców – kto może skorzystać

Usługa Twój e-PIT obejmuje osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozwiązania mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy w danym roku mieli zawieszoną działalność – obowiązek złożenia deklaracji nadal ich dotyczy.

W systemie dostępne są formularze dopasowane do formy opodatkowania: PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Równolegle udostępniane są również popularne deklaracje PIT-37 i PIT-38 dla wszystkich podatników.

Zasady rozliczeń

Przedsiębiorcy mogą rozliczyć swoje dochody w zależności od wybranej formy opodatkowania. PIT-28 dotyczy ryczałtu oraz przychodów z najmu czy sprzedaży przetworzonych produktów. PIT-36 obejmuje zasady ogólne, a także m.in. dochody zagraniczne czy działalność nierejestrową. Z kolei PIT-36L przeznaczony jest dla podatku liniowego.

Wszystkie te formularze są dostępne w systemie jako częściowo uzupełnione, co znacząco skraca czas przygotowania deklaracji.

Częściowo uzupełnione dane w Twój e-PIT

System automatycznie wprowadza wiele informacji, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa. Obejmują one m.in. dane identyfikacyjne, NIP, adres, właściwy urząd skarbowy czy numer rachunku bankowego.

Uwzględniane są również wpłacone w 2025 roku zaliczki na podatek lub ryczałt oraz dane dotyczące przekazania 1,5% podatku. W przypadku formularza PIT-36 pojawiają się także informacje o uldze na dzieci oraz dane z dokumentów takich jak PIT-11 czy PIT-40A/11A.

Kreator rozliczeń – wsparcie dla przedsiębiorców

Aby uzupełnić brakujące informacje, przedsiębiorcy korzystają ze specjalnego kreatora. Narzędzie prowadzi przez proces wpisywania przychodów, kosztów uzyskania przychodów, składek oraz ulg.

Po zakończeniu należy zaakceptować i wysłać deklarację elektronicznie. Warto pamiętać, że w przypadku formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie działa automatyczna akceptacja – konieczne jest samodzielne zatwierdzenie.

Najważniejsze korzyści Twój e-PIT

Korzystanie z usługi to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu. System umożliwia rozliczenie różnych form działalności w jednym miejscu, automatycznie uzupełnia dane oraz pozwala na wprowadzanie korekt przed wysłaniem deklaracji. Dodatkowym atutem jest bezpieczeństwo – wszystkie operacje odbywają się online, a podatnik ma dostęp do swojego mikrorachunku, na który może dokonać ewentualnej płatności podatku.

