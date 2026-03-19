Orlen osiągnął rekordową kapitalizację ponad 40 mld dolarów, przewyższając wartość rosyjskiego Gazpromu (38,9 mld dolarów).

Wzrost wartości Orlenu, którego akcje zdrożały o ponad 180% w 14 miesięcy, jest efektem m.in. wcześniejszych przejęć Lotosu, PGNiG i Energi.

Premier Donald Tusk skomentował ten sukces, sugerując, że to rezultat zmiany zarządzania po odejściu poprzedniego rządu.

Dalszy rozwój Orlenu, wspierany przez rosnące marże rafineryjne i inwestycje w OZE oraz energetykę jądrową, zapowiada umocnienie jego pozycji na rynku europejskim.

Wartość Orlenu wyższa niż Gazpromu

Polski koncern multienergetyczny Orlen osiągnął historyczny poziom kapitalizacji, przewyższając rosyjski Gazprom. W połowie marca wartość spółki sięgnęła niemal 150 mld zł, czyli ponad 40 mld dolarów, podczas gdy rosyjski gigant wyceniany był na około 38,9 mld dolarów.

Na dynamiczny wzrost wpływ miał długotrwały trend wzrostowy. Kurs akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rośnie nieprzerwanie od ponad 14 miesięcy. Od początku ubiegłego roku cena akcji wzrosła z około 47 zł do blisko 136 zł.

Donald Tusk o wzroście wartości Orlenu

Do rekordowego wyniku odniósł się premier Donald Tusk, publikując komentarz w mediach społecznościowych: „Dwa lata bez PiS-u i wartość polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu. Wystarczy nie kraść”.

Szef rządu zasugerował, że poprawa wyceny spółki to efekt zmiany władzy i nowego podejścia do zarządzania państwowymi aktywami.

Przejęcia i rozwój napędzają wzrost Orlenu

Eksperci wskazują, że na silną pozycję Orlenu wpłynęły wcześniejsze przejęcia. Koncern w ostatnich latach zintegrował takie podmioty jak Grupa Lotos, PGNiG oraz Energa, budując rozbudowany model multienergetyczny.

Spadek wartości Gazpromu analitycy wiążą głównie z konsekwencjami sankcji oraz ograniczeniem sprzedaży gazu w Europie.

Perspektywy dla rynku energetycznego

Według analityków dalsze wyniki Orlenu mogą być wspierane przez rosnące marże rafineryjne, wyższe ceny gazu oraz napięcia geopolityczne, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Spółka rozwija także nowe segmenty działalności, w tym odnawialne źródła energii oraz projekty jądrowe oparte na technologii SMR.

Orlen prowadzi działalność w wielu krajach Europy, posiadając rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz rozbudowaną sieć stacji paliw m.in. w Niemczech, Austrrii i na Węgrzech. Rosnąca skala działalności i dywersyfikacja źródeł przychodów wzmacniają jego pozycję na europejskim rynku energetycznym.

PTNW - Miłosz Bembinow