Koniec dwucyfrowych waloryzacji emerytur! W 2025 roku będzie dwukrotnie niższa

Niższa waloryzacja rent i emerytur w 2025 roku

Wartość waloryzacji ustalana jest na podstawie dwóch głównych wskaźników: poziomu inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS inflacja w październiku 2024 roku wyniosła 5 proc. Dla porównania, inflacja w październiku 2023 wynosiła 8 proc., a w całym 2023 roku 11,4 proc.

Z kolei wzrost płac we wrześniu 2024 roku (najnowsze dane) wyniósł 10,3 proc. Przy założeniu, że takie dane byłyby średnioroczne, waloryzacja 2025 wyniosłaby 6,06 proc.

Chociaż 6,06 proc. to nadal znaczny wzrost emerytur, jednak to też znacznie mniejsza podwyżka niż w dwóch ostatnich latach. W 2023 roku wyniku wysokiej inflacji oraz gwałtownego wzrostu cen, emerytury i renty podniesiono aż o 14,8 proc. Była to rekordowa waloryzacja, która pozwoliła emerytom i rencistom częściowo zniwelować skutki wysokich kosztów życia. Podobnie w 2024 roku, gdy waloryzacja wyniosła 12,8 proc. Teraz sytuacja jest inna – inflacja choć rośnie, nie jest tak wysoka, jak w ubiegłych latach, a wskaźnik waloryzacji także będzie niższy.

Ile wzrosną emerytury przy waloryzacji 6,06 procent?

Zakładając, że wskaźnik waloryzacji rzeczywiście wyniesie 6,06 proc., minimalna emerytura wysokości 1780,96 zł brutto wzrośnie o ok. 108 zł do kwoty 1888,89 zł. Z kolei świadczenie zbliżone do średniej emerytury, czyli ok. 3300 zł brutto wzrośnie o 200 zł, czyli do kwoty 3500 zł.

Zapraszamy do naszej galerii do sprawdzenia dokładnych wyliczeń.

Obecne prognozy opierają się na danych ze września i października, ale ostateczna wysokość waloryzacji zostanie ustalona dopiero w lutym 2024 roku, kiedy GUS poda szczegółowe wyniki inflacji i wzrostu płac za cały rok. Może się więc okazać, że 6,06 proc. to jedynie przybliżona wartość, która w zależności od dynamiki cen i płac ulegnie zmianie. Wpływ na końcowy wskaźnik mogą mieć nieoczekiwane zmiany inflacji, szczególnie w okresie zimowym, gdy rosną koszty energii i surowców.

Jeśli inflacja w końcówce roku wzrośnie, możliwa jest korekta wskaźnika waloryzacji w górę. Z kolei spadek cen i wolniejszy wzrost wynagrodzeń mogą doprowadzić do obniżenia prognozowanego wskaźnika, więc dane mogą różnić się od obecnych założeń.