Nowe unijne przepisy dotyczące ogrzewania mieszkań i domów stanowią poważne wyzwanie dla Polski, gdzie aż 28% gospodarstw domowych ogrzewa swoje domy gazem. Obawy związane z wysokimi kosztami modernizacji i trudnościami w dostosowaniu budynków do nowych wymogów są uzasadnione. Dlatego też władze naszego kraju starają się negocjować z Brukselą dłuższy okres przejściowy, aby złagodzić skutki tych zmian.

Koniec dotacji na gazowe piece

Od nowego roku mieszkańcy Polski, którzy planowali wymienić swoje stare piece na gazowe, mogą być zaskoczeni. Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami, dotacje na zakup pieców na paliwa kopalne, w tym gaz ziemny, przestaną być dostępne. Wyjątkiem będą jedynie instalacje hybrydowe, gdzie gaz będzie pełnił rolę uzupełniającą do głównego źródła ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Ta zmiana wywołała spore poruszenie, szczególnie wśród samorządów, które dotychczas aktywnie wspierały mieszkańców w modernizacji systemów ogrzewania. Miasta takie jak Wrocław, które zainwestowały ogromne środki w wymianę pieców, w tym na gazowe, muszą teraz szukać nowych rozwiązań. Nowe przepisy zmuszają zarówno samorządy, jak i mieszkańców do przyspieszenia przejścia na bardziej ekologiczne formy ogrzewania.

Negocjacje o przyszłość ogrzewania gazowego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło intensywne starania, aby uzyskać dla Polski korzystniejsze warunki w zakresie nowych unijnych przepisów dotyczących ogrzewania. W piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej, resort zwrócił uwagę na specyfikę polskiego rynku i zaapelował o możliwość zastosowania okresu przejściowego, który pozwoliłby na stopniowe dostosowanie się gospodarstw domowych do nowych wymogów. Eksperci branżowi wyrażają nadzieję, że negocjacje przyniosą pozytywne rezultaty. Choć wprowadzanie nowych programów dotacyjnych na ogrzewanie gazowe po 2025 roku będzie niemożliwe, istnieje szansa, że istniejące już programy będą mogły być realizowane przez kolejne dwa lata. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie będzie miała istotny wpływ na polską energetykę i portfele wielu gospodarstw domowych.

Ku budownictwu zeroemisyjnemu: nowe wyzwania

Od 2030 roku w Unii Europejskiej nastąpi prawdziwa rewolucja w budownictwie. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie nowo budowane obiekty będą musiały spełniać rygorystyczne normy dotyczące emisji CO2, co w praktyce oznacza całkowitą rezygnację z pieców na paliwa kopalne. To ambitny cel, który ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jednakże, aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne będą znaczące inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, a także odpowiednie wsparcie dla inwestorów i właścicieli nieruchomości. Co więcej, do 2040 roku zakaz montażu pieców na paliwa kopalne ma zostać rozszerzony na istniejące budynki, co oznacza, że modernizacja całego sektora budowlanego będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych i organizacyjnych.

