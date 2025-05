Skype znika z rynku: Dlaczego kultowy komunikator odchodzi w przeszłość?

Po niemal 22 latach funkcjonowania, 5 maja 2025 roku wyłączony zostanie Skype. Kultowy komunikator tracił w ostatnich latach popularność, a jego właściciele stawiali na rozwój innej aplikacji. Platforma Skype uruchomiona została pod koniec sierpnia 2003 roku.

Historia Skype: Od darmowych rozmów do 300 mln użytkowników

Skype był pierwszą aplikacją, która umożliwiła darmowe rozmowy telefoniczne przez internet, a potem wideopołączenia. W czasach świetności miał ponad 300 mln użytkowników. Szacuje się, że dziś jest ich dziesięć razy mniej. Popularność komunikatora na przestrzeni ostatnich lat znacząco spadła, a notowany w czasach pandemii wzrost zainteresowania okazał się chwilowy.

Microsoft stawia na Teams: Co z użytkownikami Skype'a?

W 2011 roku właścicielem Skype'a został Microsoft, który zapłacił ok. 8,5 mld dolarów. Microsoft skupił się bardziej na rozwoju platformy Teams, która daje te same opcje i wiele dodatkowych, choć już w ramach płatnych pakietów. Microsoft zachęca teraz użytkowników Skype'a do tego, by przechodzili na aplikację Teams.

Dane programu Skype będą dostępne do stycznia 2026 r. w celu wyeksportowania lub usunięcia. Jeśli do tego czasu zalogujesz się do aplikacji Microsoft Teams w wersji bezpłatnej, Twoja historia połączeń i czatów skype będzie dla Ciebie dostępna. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, Twoje dane programu Skype zostaną usunięte w styczniu 2026 r.

Skype to nie jedyny upadły gigant: Co z Gadu-Gadu i MySpace?

Skype to kolejna znana marka sprzed lat, która znika z internetowego rynku, a była symbolem nowych kanałów komunikacji. Wcześniej zniknęły lub uległy marginalizacji takie serwisy jak MySpace czy Gadu-Gadu.