Koniec fikcyjnego samozatrudnienia. Nowy system będzie to weryfikował

KSeF będzie także narzędziem walki z fikcyjnym samozatrudnieniem

Dane z KSeF będą zintegrowane z ZUS i PIP

KSeF pozwoli na automatyzację kontroli umów B2B

Rewolucja w kontroli umów B2B

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", integracja KSeF z bazami danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz wzmocnienie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) stworzy system umożliwiający administracji publicznej szybką i automatyczną analizę umów B2B.

Do tej pory wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia było procesem skomplikowanym, czasochłonnym i często nieskutecznym. Jak podkreśla "DGP", wymagało to fizycznych kontroli, analizy dokumentów, przesłuchań, a nierzadko także zaangażowania samego zainteresowanego. Wprowadzenie KSeF ma to zmienić, przenosząc ciężar kontroli na systemy informatyczne i analizę danych.

System KSeF ma umożliwić administracji uzyskanie pełnego i spójnego obrazu transakcji gospodarczych. Joanna Stolarek, doradca podatkowy z kancelarii Raczkowski, cytowana przez "DGP", podkreśla, że administracja zyska wgląd w to, kto, komu i jak często wystawia faktury, na jakie kwoty i w jakiej strukturze. To pozwoli na automatyczne wykrywanie schematów charakterystycznych dla fikcyjnych umów B2B.

Kiedy Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie?

Obowiązek korzystania z KSeF został wprowadzony etapami. Zgodnie z nowelizacją przepisów, od 1 lutego 2026 r. największe przedsiębiorstwa (z obrotem powyżej 200 mln zł) muszą wystawiać faktury wyłącznie za pośrednictwem KSeF. Kolejny etap wejścia w życie przewidziano na 1 kwietnia 2026 r., kiedy to obowiązek objąć ma pozostałe firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT, natomiast najmniejsi przedsiębiorcy – tzw. mikro-firmy – zostaną objęci obowiązkiem od 1 stycznia 2027 r.. Planowane harmonogramy dają firmom czas na techniczne przygotowanie się do nowych zasad i integrację swoich systemów księgowych z platformą KSeF.

Krajowy System e-Faktur to centralna platforma informatyczna stworzona przez polski rząd, której celem jest elektroniczne wystawianie, odbieranie i przechowywanie faktur VAT w ustrukturyzowanym formacie. Dzięki KSeF wszystkie faktury są przetwarzane w czasie rzeczywistym i dostępne dla podatników oraz organów podatkowych w jednym miejscu, co zwiększa przejrzystość obrotu gospodarczego, ułatwia kontrolę fiskalną oraz usprawnia obieg dokumentów w firmach. System ma zastąpić tradycyjne faktury papierowe i PDF, wprowadzając jednolity, cyfrowy standard dokumentów księgowych, co przyspiesza procedury rozliczeniowe i minimalizuje ryzyko błędów oraz nadużyć podatkowych.

