Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku wyniosła 5,5%, co jest znacznie mniej niż w poprzednich latach, głównie z powodu spadku inflacji.

Prognoza na 2026 rok to 3,79%: Przy obecnych danych o wzroście płac (7,5%) i inflacji (2,9%), waloryzacja w 2026 roku może wynieść zaledwie 3,79%.

Jeśli prognoza 3,79% się sprawdzi, najniższa emerytura wzrośnie o ok. 70 zł, a średnie świadczenie o około 140 zł.

Rząd zakłada waloryzację na poziomie 4,9%, ale ostateczny wskaźnik zostanie ogłoszony w lutym 2026 roku po opublikowaniu danych GUS.

Jakiej waloryzacji mogą spodziewać się emeryci i renciści w 2026 roku?

W tym roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,5 proc. To zdecydowanie mniej względem wskaźnika z 2023 roku (14,8 proc.) i 2024 roku (12,12 proc.).Przyczyną niższej waloryzacji był głównie spadek inflacji, która nie jest już dwucyfrowa jak w poprzednich latach. Na jaką podwyżkę mogą liczyć seniorzy w 2026 roku?

GUS podał najnowsze dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Okazuje się, że we wrześniu 2025 r. wyniosło 8.750,34 zł, co oznacza wzrost 7,5 proc. rok do roku.

Wzrost płac to jeden z dwóch podstawowych składników, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Drugi ważny element tego rachunku to inflacja, która to na koniec września wyniosła 2,9 proc.

Przy założeniu, że dane na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja 2026 wyniosłaby 3,79 procent, czyli o 1,71punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! Jeśli jednak inflacja będzie spadać jak zakładają niektóre prognozy, to waloryzacja może być jeszcze niższa!

Warto zaznaczyć, że rząd zapisał w budżecie na 2026 rok wskaźnik waloryzacji emerytur na poziomie 4,9 proc. Jak będzie, przekonamy się w lutym 2026.

Jak wzrosną emerytury i renty w 2026 roku?

Przy waloryzacji 3,79 proc. najniższa emerytura (obecnie jest to 1878,91 zł) wzrosłaby o ok. 70 zł, do kwoty 1950,29 zł. Z kolei świadczenie w okolicy średniej, czyli 3 700 zł brutto wzrosłoby o 140 zł, do kwoty 3 840 zł. Senior otrzymujący obecnie emeryturę w wysokości 6 tys. zł, dostałby 228 zł więcej, czyli 6 228 zł

Ostateczne dane o całorocznej waloryzacji zostaną podane w lutym 2026 roku, gdy GUS opublikuje dane o całorocznej inflacji i wzroście wynagrodzeń za 2025 rok. Emerytury po waloryzacji będą wypłacane od 1 marca 2026 roku.

Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w GALERII.

