Rynek pracy

Koniec licytacji na pensje dla programistów? W IT hamuje wzrost płac

Branża IT znana jest nawet nie tyle co z wysokich zarobków, co ich szybkiego wzrostu i licytacji firm na to "kto da więcej" pracownikom. Jak jednak czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej" wzrost płac w IT hamuje na fali spowolnienia w branży. Na podwyżki mogą liczyć wybrani specjaliści, od data science czy chmury.