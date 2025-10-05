Koniec mydła Fa. Henkel wycofuje kultowy kosmetyk z półek

Marta Kowalska
2025-10-05

Jak informuje niemiecki "Bild", kultowy kosmetyk znika z rynku po ponad 70 latach. Jak informuje niemiecki „Bild”, koncern Henkel kończy produkcję mydła Fa w kostce. Produkt, który dla wielu Polaków był symbolem luksusu w PRL i niekwestionowanym hitem lat 90., przegrał walkę o klienta z nowocześniejszymi kosmetykami. Marka Fa jednak nie zniknie, a firma skupi się na bardziej dochodowych produktach.

i

  • Po ponad 70 latach koncern Henkel zakończył produkcję kultowego mydła Fa w kostce, które w latach 90. święciło triumfy w polskich łazienkach.
  • Decyzja o wycofaniu mydła Fa jest wynikiem spadku jego popularności na rzecz żeli pod prysznic i dezodorantów, które notują wzrost sprzedaży.
  • Marka Fa nie zniknie całkowicie z rynku; Henkel skupi się na produkcji innych kosmetyków Fa, takich jak żele pod prysznic, mydła w płynie i dezodoranty. 
  • Ostatnie partie mydła Fa w kostce stały się już przedmiotem aukcji internetowych, gdzie ich ceny sięgają nawet 50 zł za sztukę

Koniec pewnej epoki. Dlaczego mydło Fa znika z rynku?

Pewna epoka w historii kosmetyków dobiega końca. Koncern Henkel, właściciel marki, oficjalnie potwierdził informacje podane przez niemiecki dziennik „Bild” – produkcja mydła Fa w kostce została zakończona. Ostatnia partia tego legendarnego produktu miała trafić na rynek na początku 2025 roku, zamykając ponad 70-letni rozdział w historii firmy. Decyzja nie była przypadkowa, a podyktowały ją zmieniające się nawyki konsumentów.

Jak wyjaśnił przedstawiciel firmy w rozmowie z niemiecką gazetą, decyzja jest skutkiem wyborów samych klientów. Jak w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild” tłumaczą przedstawiciele koncernu Henkel, mydło w kostce w ostatnich latach wyraźnie traciło popularność, przegrywając m.in. z żelami pod prysznic. Firma postanowiła dostosować swoją strategię do rynkowych realiów. „Skoncentrowaliśmy naszą ofertę wyłącznie na produktach o wysokim wzroście i wysokiej marży, odcinając się od mydła” – wyjaśnił przedstawiciel Henkla. To jasny sygnał, że utrzymywanie produkcji przestało być opłacalne.

Symbol luksusu w PRL i hit lat 90.

Mydło Fa zadebiutowało na rynku w 1954 roku jako produkt firmy Dreiring, należącej do koncernu Henkel. Jego hasła reklamowe, obiecujące poczucie chłodu i egzotycznej świeżości, szybko zdobyły serca konsumentów w całej Europie. W Polsce produkt zyskał status niemal legendarny. W czasach PRL był dostępny głównie w sklepach Pewex, stając się synonimem luksusu i pożądanym prezentem z „mitycznego Zachodu”.

Prawdziwy szczyt popularności mydło Fa osiągnęło jednak w latach 90., po transformacji ustrojowej, gdy stało się masowo dostępne. Jego kultowy status w polskiej popkulturze ugruntowała piosenka-pastisz „Mydełko Fa” w wykonaniu Marki Kondrata i Marleny Drozdowskiej, która do dziś przez wielu wspominana jest z sentymentem. W Polsce Fa przez lata było traktowane niemal jak powiew luksusu, a w czasach PRL produkt przyciągał uwagę na półkach sklepów Pewex. Dla całego pokolenia charakterystyczne, kolorowe opakowanie było nieodłącznym elementem łazienkowej półki.

Co dalej z marką Fa? Ostatnie kostki kupisz za fortunę

Choć Henkel kończy produkcję mydła w kostce, sama marka Fa nie znika z rynku. Koncern zamierza skupić się na kategoriach produktów, które notują stabilne wzrosty sprzedaży i cieszą się większym zainteresowaniem klientów. Mowa tu przede wszystkim o żelach pod prysznic, mydłach w płynie oraz dezodorantach, które nadal będą dostępne pod szyldem Fa.

Tymczasem informacja o wycofaniu produktu zelektryzowała kolekcjonerów i osoby darzące go sentymentem. Ostatnie dostępne egzemplarze mydła w kostce można znaleźć już niemal wyłącznie na internetowych portalach aukcyjnych, gdzie osiągają zaskakujące ceny. Chociaż mydło Fa w kostce znika z rynku, koncern Henkel nadal będzie produkować kosmetyki pod tą marką, koncentrując się na żelach pod prysznic i dezodorantach. Za jedną kostkę trzeba zapłacić około 18 zł, a ceny egzemplarzy w historycznych, dawnych opakowaniach sięgają nawet 50 zł. To ostatnia szansa, by nabyć kawałek historii, który przez dekady gościł w polskich domach.     

