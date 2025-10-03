Od 1 października 2025 r. 50 nowych terapii (w tym 22 onkologiczne) zostanie objętych refundacją, co jest rekordem w historii polskiego zdrowia.

Przełom w endometriozie: Refundowany będzie innowacyjny lek Ryego, rozszerzając dostęp do skutecznej terapii dla kobiet.

Lepsze leczenie hemofilii u dzieci: Lek Hemlibra będzie dostępny dla wszystkich dzieci z hemofilią do 18. roku życia.

Darmowa szczepionka dla seniorów: Osoby powyżej 65. roku życia otrzymają bezpłatną szczepionkę Arexvy przeciwko wirusowi RSV.

Rekordowa lista refundacji leków

Od początku października obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Znalazły się na niej 22 terapie onkologiczne oraz 28 nieonkologicznych, w tym innowacyjne preparaty stosowane w leczeniu chorób kobiecych, pediatrycznych i rzadkich. – „To historyczna lista, nigdy wcześniej nie było tylu nowych refundacji” – podkreśliła wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Resort wskazuje, że tylko w 2025 roku refundacją objęto już 151 terapii, co stanowi rekord w historii polskiego systemu ochrony zdrowia.

Lista od 1 października 2025 obejmuje m.in.:

* 12 terapii w chorobach rzadkich;

* 3 innowacyjne technologie lekowe w ramach Funduszu Medycznego;

* 4 terapie onkologiczne o potwierdzonej skuteczności;

* 13 nowych terapii dla kobiet, w tym leki na raka piersi, jajnika i szyjki macicy.

Przełom dla kobiet z endometriozą

Jednym z najważniejszych osiągnięć jest wprowadzenie do refundacji leku Ryego – pierwszego trójskładnikowego preparatu na endometriozę. Terapia będzie dostępna zarówno dla pacjentek po leczeniu chirurgicznym, jak i dla tych stosujących metody farmakologiczne. To kolejny element programu kompleksowego leczenia endometriozy, który działa od 1 lipca 2025 r. w ośrodkach referencyjnych oferujących diagnostykę, terapię i wsparcie psychologiczne.

Szansa na skuteczne leczenie dzieci z hemofilią

Nowa lista przynosi również dobre wiadomości dla dzieci chorujących na hemofilię. Do tej pory lek Hemlibra był refundowany jedynie dla najmłodszych, do 2. roku życia. Od teraz dostęp do terapii mają wszystkie dzieci aż do ukończenia 18 lat. – „Nie chcemy, by rodzice bali się o dostępność terapii. To ważny krok w leczeniu hemofilii” – wyjaśniła wiceministra Kacperczyk.

Darmowa szczepionka dla seniorów

Refundacją objęto również szczepionkę Arexvy przeciwko wirusowi RSV dla osób powyżej 60. roku życia. Co szczególnie ważne, seniorzy powyżej 65 lat otrzymają ją zupełnie za darmo.

Pełna lista leków refundowanych od 1 października 2025 r. jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.

