Analitycy ING spodziewają się kolejnej obniżki stóp procentowych w listopadzie, po zapoznaniu się z nową projekcją inflacyjną, choć nie wykluczają cięcia już w październiku.

Inflacja we wrześniu wyniosła 2,9% rok do roku, stabilizując się dzięki spadkowi cen żywności, co może być argumentem dla RPP za dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej.

Inflacja bazowa szacowana jest na około 3,1% rok do roku, a analitycy ING przewidują dalszy spadek inflacji do około 2,6% na koniec roku.

ING widzi przestrzeń do kolejnych obniżek stóp również w 2026 roku, przewidując, że stopa referencyjna może wynieść 4% na koniec 2026

Inflacja niższa od prognoz – co to oznacza dla kredytobiorców?

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przyniosły optymistyczne wieści. We wrześniu 2025 roku inflacja wyniosła 2,9 proc. rok do roku, co oznacza, że wzrost cen utrzymał się na stabilnym poziomie wbrew wcześniejszym obawom o jego przyspieszenie. Analitycy banku ING zwracają uwagę na kluczowy czynnik, który za tym stoi.

Jak czytamy w komentarzu ekspertów: „Dzisiejsze dane rzeczywiście potwierdziły wyhamowanie skali spadku cen paliw (do -4,9 proc. r/r z -7,7 proc. r/r), jednak efekt ten został skompensowany przez ceny żywności, które spadły o 0,5 proc. w porównaniu do sierpnia”. To właśnie spadek cen żywności pozwolił uniknąć wzrostu inflacji. Co więcej, inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, również wykazuje tendencję spadkową, obniżając się do około 3,1 proc. rok do roku. Zdaniem przedstawicieli ING stabilizacja inflacji może być dla Rady Polityki Pieniężnej kolejnym argumentem za złagodzeniem polityki pieniężnej.

Kiedy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe?

Stabilizująca się inflacja otwiera drzwi do dalszych cięć kosztu pieniądza, co bezpośrednio przełoży się na niższe raty kredytów. Pytanie brzmi nie „czy”, ale „kiedy” RPP zdecyduje się na taki ruch. Chociaż październikowe posiedzenie Rady jest tuż za rogiem, analitycy wskazują na inny, bardziej prawdopodobny termin.

Analitycy Banku ING spodziewają się, że kolejna obniżka stóp procentowych nastąpi już w listopadzie, choć nie wykluczają cięcia na najbliższym posiedzeniu. Dlaczego właśnie listopad? Jak oceniają eksperci: „Rada utrzymuje jednak ostrożne nastawienie i spodziewamy się, że dokona kolejnej obniżki stóp procentowych dopiero w listopadzie, po zapoznaniu się z najnowszą projekcją inflacyjną, która powinna przekonać decydentów o trwałym spadku inflacji w okolice celu w średnim terminie”.

Dalsze cięcia w 2026 roku? Prognozy ekspertów

Perspektywy na najbliższe miesiące również wyglądają obiecująco. Eksperci prognozują, że do końca roku inflacja może spaść do poziomu około 2,6 proc. rok do roku. To z kolei stwarza solidne podstawy do dalszego luzowania polityki monetarnej nie tylko w bieżącym, ale i w przyszłym roku.

Eksperci dodają, że widzą „przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych, także w 2026”. Zgodnie z ich najnowszą analizą, przyszły rok może przynieść kolejne istotne decyzje dla portfeli Polaków. „Spodziewamy się, że w przyszłym roku RPP dokona kolejnych dwóch cięć stóp po 25pb każda, a na koniec 2026 stopa referencyjna wyniesie 4 proc.” – informują analitycy. Oznaczałoby to powrót do poziomu stóp procentowych, który dla wielu kredytobiorców będzie oznaczał realną ulgę w domowym budżecie.

