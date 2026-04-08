Ekonomiści przewidują, że RPP w kwietniu 2026 roku utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, głównie z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy.

Ostatnia obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych w marcu ustaliła główną stopę referencyjną NBP na 3,75%.

Eksperci PKO BP nie spodziewają się dalszych obniżek stóp procentowych w tym roku.

Napięta sytuacja geopolityczna i ceny surowców energetycznych wpływają na ostrożne podejście RPP, która będzie kontynuować strategię wyczekiwania.

Decyzja RPP w kwietniu 2026

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego – według ekonomistów – nie należy oczekiwać zmian w polityce monetarnej. Prognozy wskazują na utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych, co wpisuje się w ostrożne podejście banku centralnego.

Zakładamy, że RPP pozostawi stopy bez zmian – powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor. - Głównym powodem tej decyzji jest konflikt na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy, który nie pozwoli RPP na dalsze obniżki stóp procentowych. Nie spodziewamy się obniżek stóp w najbliższym czasie, chyba że dojdzie do uspokojenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie – dodał.

Stopy procentowe NBP po marcowej decyzji

Warto przypomnieć, że w marcu RPP zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. W rezultacie główna stopa referencyjna NBP została ustalona na poziomie 3,75 proc.

Decyzja ta była odpowiedzią na wcześniejsze sygnały spowolnienia inflacji, jednak obecne uwarunkowania globalne zmieniają perspektywę dalszych działań.

Prognozy PKO BP: brak zmian do końca roku

Zdaniem ekspertów PKO BP, najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada stabilizację stóp procentowych przez kolejne miesiące. Jednocześnie podkreślają oni, że rynek może przeceniać ryzyko ich podwyżek.

- Naszym zdaniem, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, że w tym roku nie będzie obniżek stóp procentowych. Jednocześnie jednak uważamy, że rynkowe oczekiwania, że RPP podniesie stopy procentowe, są nadmierne – powiedział Kamil Pastor.

Wpływ sytuacji globalnej na decyzje RPP

Kluczowym czynnikiem pozostaje napięta sytuacja geopolityczna oraz rosnące ceny surowców energetycznych. Konflikt na Bliskim Wschodzie przekłada się bezpośrednio na rynek ropy, co może wpływać na inflację i ograniczać możliwość luzowania polityki pieniężnej.

W takich warunkach RPP najpewniej będzie kontynuować strategię wyczekiwania, obserwując rozwój wydarzeń zarówno na rynkach globalnych, jak i w krajowej gospodarce.

