Dziś ważne spotkanie Glapińskiego i RPP. Wkrótce decyzja w sprawie podwyżek

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-07-07 7:54

Nie mamy dobrych wieści. Osoby spłacające kredyty hipoteczne mogą poczuć rozczarowanie. Wszystko wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu. Eksperci alarmują, że inflacja wciąż pozostaje zbyt wysoka, a szanse na cięcia kosztu pieniądza w tym roku są coraz mniejsze.

Zmartwiona para analizuje rachunki przy laptopie. Na wstawce prezes NBP Adam Glapiński. O stopach przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Artur Hojny / Super Express; Shakirov Albert/ Shutterstock Zmartwiona para analizująca rachunki przy laptopie, obok w okręgu Prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych wpłynęła na sytuację kredytobiorców, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Raty kredytów hipotecznych nie spadną?

Setki tysięcy kredytobiorców czekały na tę decyzję z nadzieją. Wygląda jednak na to, że raty kredytów szybko nie spadną.

Zdaniem ekonomistów rozpoczynające się we wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniesie długo wyczekiwanej obniżki stóp procentowych.

Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Według Piotra Bielskiego, dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska, nie ma powodów, by spodziewać się cięcia stóp już teraz.

Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej – ocenił ekonomista.

To oznacza, że osoby spłacające kredyty hipoteczne nie powinny liczyć na szybkie obniżenie miesięcznych rat.

Inflacja wciąż nie odpuszcza

Kluczowym argumentem przeciwko obniżce jest nowa projekcja inflacji, z którą zapoznają się członkowie RPP. Choć w dłuższym terminie wzrost cen ma wracać do celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski, najbliższe miesiące nie zapowiadają szybkiego uspokojenia sytuacji.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc., ale według ekspertów inflacja jeszcze przez dłuższy czas będzie utrzymywać się w pobliżu górnej granicy dopuszczalnego przedziału.

Koniec programu paliwowego podbije ceny?

Na prognozy wpływa również zakończenie rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”. Dzięki niemu kierowcy przez kilka miesięcy płacili mniej za benzynę i olej napędowy.

Od 1 lipca program przestał obowiązywać. Ekonomiści przewidują, że może to przełożyć się na wyższe ceny paliw, a w konsekwencji utrudnić walkę z inflacją.

Gospodarka przyspiesza. To problem dla stóp

Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jeden czynnik. Polska gospodarka ma w najbliższych miesiącach przyspieszać, a to zwykle nie sprzyja obniżaniu stóp procentowych.

Gdy rośnie aktywność gospodarcza i utrzymuje się presja inflacyjna, bank centralny jest bardziej ostrożny z luzowaniem polityki pieniężnej.

Obniżka w tym roku? Szanse są niewielkie

Choć całkowicie nie można wykluczyć cięcia stóp w kolejnych miesiącach, eksperci nie są optymistami.

Piotr Bielski ocenia prawdopodobieństwo obniżki jeszcze w tym roku na zaledwie 20–25 proc. To oznacza, że scenariuszem bazowym pozostaje utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych.

Stopy bez zmian od miesięcy

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku zdecydowała się tylko na jedną obniżkę. Miała ona miejsce w marcu. Obecnie główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75 proc.

Dla milionów Polaków posiadających kredyty oznacza to, że na wyraźnie niższe raty trzeba będzie jeszcze poczekać. A wszystko wskazuje na to, że cierpliwość kredytobiorców zostanie wystawiona na kolejną próbę.

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