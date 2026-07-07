Dziś ważne spotkanie Glapińskiego i RPP. Wkrótce decyzja w sprawie podwyżek

Raty kredytów hipotecznych nie spadną?

Setki tysięcy kredytobiorców czekały na tę decyzję z nadzieją. Wygląda jednak na to, że raty kredytów szybko nie spadną.

Zdaniem ekonomistów rozpoczynające się we wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniesie długo wyczekiwanej obniżki stóp procentowych.

Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Według Piotra Bielskiego, dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska, nie ma powodów, by spodziewać się cięcia stóp już teraz.

– Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej – ocenił ekonomista.

To oznacza, że osoby spłacające kredyty hipoteczne nie powinny liczyć na szybkie obniżenie miesięcznych rat.

Inflacja wciąż nie odpuszcza

Kluczowym argumentem przeciwko obniżce jest nowa projekcja inflacji, z którą zapoznają się członkowie RPP. Choć w dłuższym terminie wzrost cen ma wracać do celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski, najbliższe miesiące nie zapowiadają szybkiego uspokojenia sytuacji.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc., ale według ekspertów inflacja jeszcze przez dłuższy czas będzie utrzymywać się w pobliżu górnej granicy dopuszczalnego przedziału.

Koniec programu paliwowego podbije ceny?

Na prognozy wpływa również zakończenie rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”. Dzięki niemu kierowcy przez kilka miesięcy płacili mniej za benzynę i olej napędowy.

Od 1 lipca program przestał obowiązywać. Ekonomiści przewidują, że może to przełożyć się na wyższe ceny paliw, a w konsekwencji utrudnić walkę z inflacją.

Gospodarka przyspiesza. To problem dla stóp

Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jeden czynnik. Polska gospodarka ma w najbliższych miesiącach przyspieszać, a to zwykle nie sprzyja obniżaniu stóp procentowych.

Gdy rośnie aktywność gospodarcza i utrzymuje się presja inflacyjna, bank centralny jest bardziej ostrożny z luzowaniem polityki pieniężnej.

Obniżka w tym roku? Szanse są niewielkie

Choć całkowicie nie można wykluczyć cięcia stóp w kolejnych miesiącach, eksperci nie są optymistami.

Piotr Bielski ocenia prawdopodobieństwo obniżki jeszcze w tym roku na zaledwie 20–25 proc. To oznacza, że scenariuszem bazowym pozostaje utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych.

Stopy bez zmian od miesięcy

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku zdecydowała się tylko na jedną obniżkę. Miała ona miejsce w marcu. Obecnie główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75 proc.

Dla milionów Polaków posiadających kredyty oznacza to, że na wyraźnie niższe raty trzeba będzie jeszcze poczekać. A wszystko wskazuje na to, że cierpliwość kredytobiorców zostanie wystawiona na kolejną próbę.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]