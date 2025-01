Koniec niepodawania cen mieszkań przez deweloperów? UOKiK odpowiada

GIS zapowiada masową kontrolę kart szczepień. Dotyczy to 7,5 mln dzieci

Nie żyje szef dużego koncernu budowlanego. Co się stało?

Podwyżka cen dla palaczy o ok. 50 zł! Rząd Tuska rusza ze zmianami

Czy deweloper musi podawać cenę mieszkania w ogłoszeniu? Jest stanowisko UOKiK

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że Polska 2050 złoży ustawę poselską, która zobowiąże deweloperów do podawania w ogłoszeniach cen mieszkań, zastępując tym samym popularną formułkę "zapytaj o cenę".

"Rzeczpospolita" zapytała UOKiK, czy praktyka deweloperów o nie podawaniu cen w internecie i zdradzania ich dopiero w biurze sprzedaży. Jak odpowiedział urząd deweloperzy mają obowiązek przygotowania prospektu informacyjnego z kluczowymi informacji oferowanego mieszkania, lub domu jednorodzinnego, zawierającego cenę nieruchomości.

- Deweloper doręcza prospekt informacyjny osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, przed zawarciem umowy. Dodatkowo, deweloperów obowiązują również przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Na ich podstawie deweloper prezentuje w miejscu sprzedaży detalicznej cenę oferowanego mieszkania w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen - pisze UOKiK w odpowiedzi dla "Rz".

Co to oznacza w praktyce? Deweloper nie ma obowiązku podawania ceny w sieci, musi ją jednak podawać już w punkcie w sprzedaży, gdy klient ma dostęp do prospektu. Jednak UOKiK ocenia, że korzystniejsza dla konsumentów byłaby sytuacja, w której przedsiębiorca podawałby cenę nieruchomości już w ogłoszenie w internecie.

Problem zaradzić ma portal cenami transakcyjnymi mieszkań. Na jego uruchomienie jednak poczekamy

Urząd zaproponował krok w stronę transparentności, jakim byłoby utworzenie Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami, do którego wpisywano by ceny transakcyjne mieszkań, co mogłoby zwiększyć przejrzystość na rynku. UOKIK przypomniał, że nowelizację przepisów w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"Rz" wskazuje jednak, że na taki portal musimy poczekać. Jak wynika z zaprezentowanych we wrześniu 2024 roku założeniach resortu, od przyjęcia ustawy do uruchomienia serwisu minie aż 20 miesięcy.

- Portal ma zapewnić powszechny dostęp do aktualnych i wiarygodnych statystyk dotyczących cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w Polsce. Pozwoli osobom szukającym mieszkania na porównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi na rynku lokalnym, a w konsekwencji ułatwi podejmowanie decyzji zakupowych - podaje UOKiK.

UOKiK zapowiedział także, że będzie monitorował zasady udostępniania danych, tak aby dokładna wiedza o cenach sprzedaży mieszkań nie była wykorzystywana np. do podnoszenia cen.

Autor: