Koniec opłat na A4! Darmowy przejazd również na odcinku A1

Bezpłatne autostrady od lipca 2023

Od 1 lipca 2023 r. nie trzeba płacić za przejazd pojazdem lekkim (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli samochodów osobowych oraz motocykli) po autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Większość z nich już wcześniej była bezpłatna, poza A2 Konin-Stryków (99 km) i A4 Wrocław-Sośnica (162 km). Bezpłatnych stało się 260 km autostrad – pisze portalsamorzadowy.pl. Podjęto też decyzję o braku opłat również na pozostałych autostradach zarządzanych przez GDDKiA, a także na odcinkach, które były już w realizacji.

Zawieszone opłaty na A1

We wrześniu 2023 rząd zawiesił opłaty na koncesyjnym odcinku A1 między Toruniem i Gdańskiem (152 km), zarządzanym przez Gdańsk Transport Company SA - także dla motocyklistów i kierowców osobówek oraz lekkich aut dostawczych do 3,5 t . Opłata za ten odcinek wynosiła 30 zł. Po zmianie władzy nowy rząd przedłużył zawieszenie opłaty na cały 2024 rok. Dalsze plany rządu nie są jeszcze znane. Koszt nieopłaconych przejazdów A1 pokrywa budżet państwa. To prawie 57,3 mln zł w 2023 r. W tym roku tylko w I kwartale wydano na ten cel ok. 40 mln zł.

Kiedy koniec opłat na A4?

Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że nie ma obecnie planów przywrócenia odpłatności na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. - "Nie jest też przewidziane przedłużanie umów z koncesjonariuszami płatnych autostrad. Po zakończeniu umów zarząd nad tymi odcinkami przejmie GDDKiA i zostaną ujednolicone systemy poboru opłat" - wskazała Anna Szumańska, cytowana przez portalsamorzadowy.pl.

Najszybciej zniesienia opłat należy spodziewać się w przypadku A4 Katowice-Kraków (61 km), gdzie umowa ze Stalexport Autostrada Małopolska jest ważna jeszcze tylko przez nieco ponad 2,5 roku - do 15 marca 2027 r.

Umowy na autostrady w Wielkopolsce, na Pomorzu i woj. kujawsko-pomorskim są jeszcze na kilkanaście laty. Daty zakończenia umów koncesyjnych na pozostałych państwowych odcinkach autostrad:

* A1 Gdańsk-Toruń (zarządzana przez Gdańsk Transport Company) - 24 sierpnia 2039 r.;

* Autostrada A2 Konin-Nowy Tomyśl (zarządzana przez Autostradę Wielkopolską) - 10 marca 2037 r.;

* Autostrada A2 Świecko-Nowy Tomyśl (zarządzana przez Autostradę Wielkopolską II) - 10 marca 2037 r.