Koniec polskiego giganta odzieżowego po trzech dekadach! Jest decyzja sądu

Sprzedaż Top Secret. Redan upada

Redan poinformował, że w 2024 r. podejmował działania w celu zakończenia działalności w zakresie udziału w handlu odzieżą, w tym odzyskania zaangażowanych w nią środków i spłatę zobowiązań oraz zbudowania rentownej działalności w zakresie świadczenia usług logistycznych.

"W pierwszym zakresie Redan doprowadził do wdrożenia w życie transakcji sprzedaży praw ochronnych do znaków towarowych +Top Secret+ i +DryWash+. Zapewnia ona możliwość spłaty kredytu bankowego, który - od momentu nabycia tych praw przez Redan - jest zabezpieczony zastawem rejestrowym na tych prawach. W drugim zakresie, przeniesienie realizacji usług logistycznych do spółki w 100 proc. zależnej Redan FulFillment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pozwoliło na dopasowanie jej kosztów do uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży z posiadanego obecnie portfela kontrahentów. Powinno to zapewnić, że spółka ta będzie w stanie prowadzić rentowną działalność" - napisano w komunikacie.

W ocenie zarządu, analizując efekty podejmowanych działań oraz aktywa i zobowiązania, najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia wierzycieli jest przeprowadzenie jej zorganizowanej likwidacji.

We wstępnych propozycjach układowych zarząd zaproponował, że zobowiązania wobec ZUS (kwota główna i wierzytelności uboczne) będą spłacone w pełni w trzech równych miesięcznych ratach po zatwierdzeniu układu. Jak podano, jest to zapis ostrożnościowy, ponieważ na Redan nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec ZUS.

Z kolei zobowiązania kredytowe zabezpieczone zastawem rejestrowym na znakach towarowych będą spłacane na dotychczasowych zasadach (kwota główna oraz wierzytelności uboczne) w formie spłat dokonywanych przez spółkę Greenpoint na podstawie umowy cesji należności Redan z tytułu sprzedaży znaków towarowych.

