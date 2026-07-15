Ministerstwo Rodziny wprowadza nowe przepisy BHP, które po raz pierwszy precyzyjnie określają maksymalne temperatury, po przekroczeniu których praca musi zostać wstrzymana.

Górne limity to 35°C w pomieszczeniach i 32°C na zewnątrz; dodatkowo, od 25°C pracodawcy muszą zapewnić chłodzenie lub skrócić czas pracy.

Sprawdź, kiedy nowe regulacje wejdą w życie i jak już dziś możesz zadbać o swoje bezpieczeństwo w upalne dni.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała rozporządzenie regulujące zasady wykonywania pracy podczas wysokich temperatur. To pierwsze przepisy, które wprost wskazują maksymalne wartości, po przekroczeniu których wykonywanie obowiązków służbowych będzie musiało zostać czasowo wstrzymane. Nowelizacja ma uzupełnić obowiązujące przepisy BHP, które do tej pory określały jedynie ogólny obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, nie wskazując górnych limitów temperatur.

Powyżej tych temperatur praca będzie musiała zostać przerwana

Podpisane rozporządzenie przewiduje dwa kluczowe limity temperatur. Praca będzie musiała zostać czasowo wstrzymana, gdy temperatura osiągnie:

35 st. C w pomieszczeniach,

32 st. C podczas pracy na otwartej przestrzeni.

To jednak nie jedyne zmiany. Przepisy wprowadzają również niższe progi, po których przekroczeniu pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia działań ograniczających skutki upałów.

Klimatyzacja, przerwy albo krótszy dzień pracy

Nowe prawo pracy nakłada na pracodawców obowiązek reagowania jeszcze przed osiągnięciem maksymalnych temperatur. W zależności od warunków będą musieli zastosować rozwiązania techniczne lub organizacyjne. Mogą to być m.in.:

uruchomienie klimatyzacji lub innych systemów chłodzenia,

dodatkowe przerwy,

skrócenie czasu pracy,

zmiana godzin wykonywania obowiązków, tak aby unikać największych upałów.

Dla pracowników wykonujących ciężkie prace w pomieszczeniach próg działań ochronnych wynosi 25 st. C. Dla pozostałych osób pracujących wewnątrz – 28 st. C. W przypadku pracy na zewnątrz obowiązek wdrożenia takich rozwiązań pojawi się już przy temperaturze 25 st. C.

Co obowiązuje już dziś?

Ministerstwo przypomina, że również obecnie pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jak podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jeśli warunki wykonywania obowiązków zagrażają zdrowiu lub życiu pracownika, już dziś – zgodnie z Kodeksem pracy – pracownik może przerwać pracę lub opuścić stanowisko po poinformowaniu przełożonego. Za ten czas zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Choć rozporządzenie zostało już podpisane, nowe regulacje nie wejdą w życie natychmiast. Ministerstwo poinformowało, że zaczną obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od publikacji, a więc w przyszłym roku. Jednocześnie resort apeluje do pracodawców, aby już podczas tegorocznych upałów odpowiednio organizowali pracę i dbali o bezpieczeństwo zatrudnionych. Ministerstwo zwróciło się również do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie wzmożonych kontroli w czasie wysokich temperatur.

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