Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów.

Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac po przekroczeniu określonej temperatury.

Państwowa Inspekcja Pracy rusza z kontrolami. Sprawdzi, jak firmy chronią pracowników przed upałem.

Rekordowe upały przyspieszyły prace nad zmianami

Prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń – do Polski napływa fala gorącego powietrza, a miejscami temperatura może zbliżyć się nawet do 40 st. C. Wysokie temperatury oznaczają nie tylko dyskomfort, lecz także realne zagrożenie dla zdrowia osób wykonujących pracę. Właśnie dlatego już w poniedziałek Stały Komitet Rady Ministrów ma zająć się projektem rozporządzenia, które zmieni zasady organizacji pracy podczas ekstremalnych upałów.

Rząd chce wyznaczyć granicę temperatury

Projekt przewiduje doprecyzowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w wysokich temperaturach. Jedną z najważniejszych zmian ma być wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, po których przekroczeniu wykonywanie określonych rodzajów pracy będzie musiało zostać czasowo wstrzymane.

Jeżeli obniżenie temperatury w miejscu pracy okaże się niemożliwe, pracodawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielami pracowników rozwiązań ograniczających skutki nadmiernego obciążenia cieplnego. Ostateczne wartości temperatur mają zostać określone w rozporządzeniu.

Nowe obowiązki dla pracodawców

Planowane zmiany oznaczają również nowe obowiązki organizacyjne dla firm. Celem jest ograniczenie ryzyka związanego z wykonywaniem pracy podczas ekstremalnych upałów. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że zmieniający się klimat wymaga dostosowania także przepisów regulujących warunki zatrudnienia.

Prawo musi nadążać za zachodzącymi zmianami, również klimatycznymi. Potrzebujemy regulacji, które kompleksowo będą chronić pracowników przed negatywnymi skutkami wysokich temperatur. Praca musi być bezpieczna, a zdrowie i życie pracowników chronione – zaznaczyła szefowa resortu.

Inspekcja rusza na kontrole

Równolegle Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakładach pracy. Inspektorzy będą sprawdzać, czy pracodawcy przestrzegają obecnych przepisów oraz czy zapewniają odpowiednie warunki podczas upałów. Kontrole obejmą m.in. zabezpieczenie pomieszczeń przed nadmiernym nagrzewaniem poprzez rolety, żaluzje lub inne rozwiązania ograniczające działanie promieni słonecznych.

Projekt rozporządzenia ma doprecyzować obowiązki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli zostanie przyjęty, będzie to jedna z największych od lat zmian dotyczących wykonywania pracy podczas wysokich temperatur. Nowe regulacje mają odpowiedzieć na coraz częstsze fale upałów, które – zdaniem resortu pracy – wymagają dostosowania obowiązujących zasad do nowych realiów klimatycznych.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej