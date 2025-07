Rekordowe transfery zysków do rajów podatkowych w przeszłości

W minionej dekadzie transfer zysków przez międzynarodowe korporacje do rajów podatkowych osiągnął bezprecedensowy poziom. Jak podaje "Puls Biznesu", w rekordowym 2017 roku kwota ta sięgnęła blisko 1,8 bln USD. Dla porównania, to ponad 3,5 razy więcej niż ówczesny PKB Polski. Tak ogromne sumy, przepływające do krajów o preferencyjnych stawkach podatkowych, budziły poważne obawy o erozję baz podatkowych w krajach, gdzie faktycznie generowany był zysk.

Dane Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wskazują na wyraźny spadek transferów zysków do rajów podatkowych w ostatnich latach. Po rekordowym szczycie w 2017 roku, kiedy to transfery zysków osiągnęły 1,75 bln USD, w 2020 roku odnotowano spadek do 1,08 bln USD. Oznacza to zmniejszenie o ponad 38% w ciągu zaledwie trzech lat. Taka tendencja sugeruje, że globalne wysiłki na rzecz ograniczenia unikania opodatkowania przez korporacje zaczynają przynosić efekty.

Dlaczego transfery zysków do rajów podatkowych spadają? BEPS i reforma w USA

Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników, które przyczyniły się do spadku transferów zysków do rajów podatkowych. Jednym z nich jest inicjatywa państw OECD, znana pod skrótem BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), mająca na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania przez korporacje. BEPS wprowadza szereg regulacji, które utrudniają firmom przenoszenie zysków do jurysdykcji o niskim opodatkowaniu.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest amerykańska ustawa Tax Cuts and Jobs Act z 2017 r., która obniżyła stopę podatkową dla korporacji z 35 proc. do 21 proc. Wskutek tego transfer zysków do rajów podatkowych stał się mniej atrakcyjny dla amerykańskich firm.

Czy system uszczelniono? Przyszłość rajów podatkowych

W publikacji "Pulsu Biznesu" zawarto wniosek, że świat wypracował już mechanizmy, które do pewnego stopnia uszczelniają system i sprawiają, że korporacje przestają unikać płacenia podatków. Jednak, biorąc pod uwagę złożoność globalnej gospodarki i nieustanne poszukiwanie optymalizacji podatkowej, raje podatkowe prawdopodobnie nie znikną całkowicie. Można się spodziewać, że będą ewoluować, dostosowując się do zmieniających się regulacji i poszukując nowych sposobów na oferowanie preferencyjnych warunków podatkowych. Kluczem do skutecznej walki z unikaniem opodatkowania pozostaje międzynarodowa współpraca i ciągłe doskonalenie narzędzi kontroli.

