Skarbówka nie ma litości! Terminy podatkowe nie przepadają przez problemy z e-Doręczeniami

E-Doręczenia w Polsce

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie ustalenia daty wniesienia pisma na adres do doręczeń elektronicznych organu podatkowego i interpretacji art. 12 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w trakcie korzystania z usługi e-Doręczenia, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zachowanie terminu na gruncie Ordynacji podatkowej stwierdza się na podstawie daty nadania korespondencji przez nadawcę w systemie usługi e-Doręczenia, a nie na podstawie daty akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia. Resort zaznacza, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, do organu podatkowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania korespondencji. Akceptacja nadania korespondencji jest jednym ze zdarzeń zachodzących w ramach procesu doręczenia, jednak data tej akceptacji nie stanowi podstawy do określenia terminu.

Ważna data e-Doręczenia

W związku z tym uzyskanie „Potwierdzenia otrzymania” pisma wysłanego na adres do doręczeń elektronicznych organu podatkowego nawet z kilkudniowym opóźnieniem, w szczególności po upływie terminu, nie będzie wywoływać dla składającego negatywnych konsekwencji, o ile nadawca posiada dowód otrzymania od dostawcy usługi (np. Poczty Polskiej) rejestrowanego doręczenia elektronicznego, wskazujący na datę nadania korespondencji w ustawowym terminie.

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Autor:

