UE planuje całkowite wyeliminowanie importu rosyjskiego gazu do 2027 roku.

Porozumienie obejmuje zarówno skroplony gaz ziemny (LNG), jak i gaz przesyłany gazociągami.

Decyzja ta jest częścią szerszych działań na rzecz uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych.

Porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE.

UE zawarło porozumienie w wygaszaniu zakupu gazu z Rosji

Duńska prezydencja w Radzie UE, wraz z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, sfinalizowała nieformalne porozumienie, które wprowadza wiążące przepisy dotyczące wygaszenia importu gazu z Rosji. Zgodnie z ustaleniami, w przypadku skroplonego gazu ziemnego (LNG), całkowity zakaz ma wejść w życie do końca 2026 roku. Natomiast w przypadku surowca przesyłanego gazociągami, termin ten został ustalony na jesień 2027 roku.

Duński minister ds. energii i klimatu, Lars Aagaard, wyraził swoje zadowolenie z osiągniętego porozumienia, podkreślając jego znaczenie dla przyszłości energetycznej Europy:

- To duże zwycięstwo dla nas i całej Europy. Musimy położyć kres uzależnieniu UE od rosyjskiego gazu, a zakazanie go na stałe w UE jest ważnym krokiem w dobrą stronę - mówił Agaard.

Aby porozumienie mogło wejść w życie, konieczne jest jego formalne zatwierdzenie zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę UE. Po uzyskaniu akceptacji obu instytucji, przepisy staną się obowiązującym prawem w całej Unii Europejskiej.

Redukcja importu rosyjskiego gazu w UE

Dane wskazują na znaczący spadek zależności UE od rosyjskiego gazu. W październiku z Rosji pochodziło zaledwie 12% gazu importowanego do UE. Dla porównania, przed rozpoczęciem przez Rosję inwazji na Ukrainę w 2022 roku, odsetek ten wynosił aż 45%. Mimo to, niektóre kraje członkowskie, takie jak Węgry, Francja i Belgia, nadal importują gaz z Rosji, jak podała agencja Reutera.

