Wielkie zmiany w refundacji leków od lipca 2025

Nadchodzące zmiany w refundacji leków, które wejdą w życie 1 lipca 2025 roku, budzą spore emocje. Resort zdrowia ogłosił, że dopłaty do niektórych leków spadną, co przyniesie oszczędności dla części pacjentów. Niestety, dla wielu osób oznacza to wzrost kosztów leczenia, co może znacząco obciążyć domowe budżety. Dopłata pacjenta spadnie dla 473 leków, co oznacza realne oszczędności. Odpłatność wzrośnie dla 578 pozycji, niektóre nawet o kilkadziesiąt złotych.

Kto zapłaci więcej? Nowe dopłaty do leków przeciwzakrzepowych

Największy wzrost dopłat dotknie pacjentów stosujących nowoczesne leki przeciwzakrzepowe. Są one powszechnie stosowane w leczeniu i profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych, m.in. u osób z migotaniem przedsionków czy zakrzepicą żył głębokich.

Wśród leków, których dopłaty wzrosną, znajdują się:

Telexer 150 mg (dabigatranum etexilatum) – wzrost dopłaty o 27,08 zł,

Xarelto 15 mg (rivaroxabanum) – dopłata wyższa o 13,34 zł, co łącznie daje koszt ponad 316 zł.

Tańsze zamienniki wciąż refundowane

Wzrost dopłat do nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych nie oznacza, że pacjenci zostaną bez alternatywy. Wciąż refundowane pozostają tańsze odpowiedniki, które mogą być stosowane pod kontrolą lekarza. Ważne jest, aby skonsultować się ze specjalistą, który pomoże dobrać odpowiedni lek, uwzględniając indywidualną sytuację zdrowotną i finansową pacjenta.

Czym są nowoczesne leki przeciwzakrzepowe (NOAC)?

NOAC (Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants) to grupa leków, która zrewolucjonizowała leczenie i zapobieganie zakrzepicy. W odróżnieniu od starszych leków, jak warfaryna, nie wymagają one ciągłego monitorowania INR, mają przewidywalny profil działania i mniej interakcji z innymi lekami oraz pokarmami.

Najczęściej stosowane substancje to:

* dabigatran,

* rivaroksaban,

* apiksaban,

* edoksaban – również obecne na liście refundacyjnej.

Leki te skutecznie zmniejszają ryzyko udaru niedokrwiennego, chronią przed powikłaniami zatorowymi i są rekomendowane w wytycznych krajowych i europejskich.

